在野提案彈劾賴清德 總統府：證明沒有「行政濫權」

因不滿總統賴清德支持行政院長卓榮泰針對財劃法不副署決定，在野黨繼昨天（18日）在立法院司法及法制委員會建請監察院彈劾行政院長卓榮泰，今天（19日）也提案彈劾總統賴清德。對此，總統府發言人郭雅慧表示，在野黨採取的大動作，恰好足以證明，在《憲法》上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。

郭雅慧表示，任何只要合乎憲政體制，總統府都會給予尊重，更何況卓榮泰在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，是依照《憲法》37條賦予的權力不進行副署。她說，卓揆面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

郭雅慧最後公開呼籲，希望在野黨注意，依照《憲法》明文規定，總預算必須在12月31日之前完成審查。她說，今天已經19日，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中四個多月，希望能夠在年底31日之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。



