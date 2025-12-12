在野提案邀總統赴立院國情報告並接受諮詢 決議逕付二讀

民眾黨與國民黨今日分別提出邀請案，正式邀請賴清德總統赴立法院，針對1.2兆國防特別預算做國情報告並接受立委諮詢；立法院會黨團協商後，決議後兩案逕付二讀，交付協商。(圖擷取自國會頻道)

其中國民黨團提案內容表示，為避免政府藉武統論操弄恐慌、藉軍購包裹式編列預算規避監督，實踐賴總統參選總統電視辯論會公開表達願赴國會國情報告的承諾，爰依「中華民國憲法增修條文」第4條及「立法院職權行使法」第15條之1規定，邀請賴清德總統赴立法院就攸關國家安全之重大國安事項及天價軍購提出國情報告，並接受委員諮詢，以釋群疑，落實憲法賦予國會的監督權。

民眾黨團提案內容表示，建請院會作成決議「本院於審議『強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例暨特別預算案』前，應請賴清德總統履行2023年12月30日於總統候選人電視辯論會所作之承諾所表示：『總統都有義務應立法院的要求到國會進行國情報告，接受立法委員的國情諮詢』，至立法院就國家安全、兩岸情勢、對美軍購與國防預算規劃進行國情報告，並接受立法委員之諮詢。」

