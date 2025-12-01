在野提總統國情報告即問即答 綠：侵犯行政立法職權

（中央社記者王揚宇台北1日電）在野希望總統賴清德若到立法院國情報告要採即問即答，引發討論。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今天受訪表示，憲法法庭已做出判決，立法院可以邀請總統，但不能實質質詢，若採即問即答，會侵犯立法院與行政院的職權。

賴總統日前宣布提出新台幣1.25兆元國防特別預算，引發各界關注。賴總統11月29日受訪，被問到若立法院邀請他赴國會進行國情報告一事時表示，如果朝野黨團有共識又符合憲政程序，他願意到國會就國政方針以及國防特別預算向人民報告，並且爭取國會的支持。

鍾佳濱今天在立法院接受媒體聯訪，對於賴總統若赴立法院國情報告，目前看起來在野黨團堅持要採即問即答等議題，做相關說明。

鍾佳濱說明，此事要回歸憲法，因為去年立法院修立法院職權行使法之後，關於總統國情報告部分，憲法法庭已做出明確解釋，包括立法院可以邀請總統，但不能有實質的質詢，因為根據憲法規定，行政院向立法院負責、立法院可以對行政院提出質詢。

鍾佳濱認為，如果背離上述邏輯，就會侵犯到立法院和行政院的職權，他相信賴總統不會去侵犯憲法上對於行政、立法機關的質詢，而且總統是憲法的守護者，一定會合憲依法進行。

媒體詢問，民間團體發起廢止憲法訴訟法修法公投案，民進黨立場為何。

鍾佳濱回應，民進黨團一向相信，民主除了代議制度之外，也需要公民直接投入參與，而直接民權是一個對於代議制度最好的監督跟制衡，因此有更大的民意，民進黨團都支持。（編輯：張若瑤）1141201