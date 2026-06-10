在野提軍公教待遇調整條例草案 人事總處：已研擬報送行政院
〔記者林欣漢／台北報導〕立法院司法及法制委員會今天排審國民黨立委翁曉玲、民眾黨團所提「軍公教人員待遇調整條例草案」。行政院人事行政總處表示，已研擬相關草案並報送行政院，刻正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送立法院審議。
翁曉玲指出，長期以來，軍公教的調薪形式上是由人事行政總處召開會議，再由行政院院長拍板定案，但調薪比例，討論流程向來不公開透明，而且最後都是行政院院長一人說了算，為什麼只調2％、3％或4％，似乎全憑院長感覺決定。
翁曉玲表示，她從第一會期就要求行政院人事總處提出法案，建立調薪制度化機制，但行政院拖延至今二年了，連個影子都沒看到。因此，她提出修法草案，並有三大核心，包括調薪指標明確化，CPI累計成長率達3％時，行政院須在3個月內召開審議會，或每4年定期檢討，調幅不得低於通膨率的二分之一；決策公開透明化，審議會除了9位官方代表，必須納入9位現職軍公教代表及5位學者專家，打破密室協商；除因國家財政重大困難或維護重大公益，行政院不得任意變更審議會通過的方案。
人事總處書面報告指出，人總為軍公教人員待遇調整的幕僚作業機關，每年均蒐整經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關指標的數據進行綜合評估，配合中央政府總預算案編列時程，擬具研析方案提軍公教員工待遇審議委員會審議後提出建議。
人事總處表示，在召開待遇審議委員會前，由教育部及人總共同邀請相關公教團體辦理座談會進行意見交流，所提相關意見由教育部及人總於待遇審議委員會會議中代為表達說明，再送請行政院做政策決定，並依中央政府總預算案審議程序，送請立法院審查通過，並經總統公布後始生效力。
人事總處指出，為強化軍公教員工待遇調整機制，已研擬軍公教人員待遇調整條例草案，規劃重點包含年度通案待遇調整的條件、考量因素、調整程序、諮詢會的組成、委員遴聘程序、準用本條例的人員及其待遇或薪酬事項等。針對這次立法院併案審查所關切的事項，例如調整項目、調整條件、公教團體代表等，均已併同納入草案條文規範，並依法制作業規定完成相關評估及報送行政院，刻正等行政院排入院會討論通過後，將依程序送請立法院審議。
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