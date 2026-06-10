在野提軍公教調薪法制化 人事總處稱院版草案研擬中

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漲了5元的便當、一顆奶油酥餅貴了10塊錢，面對國內物價上漲，加上公職報考下降、辭退人數攀升，讓軍公教調薪的法制化進度引發立委關注。

國民黨立委林沛祥質詢指出，「從你們送進去之後，現在兩年多快過了，院版的草案始終不見蹤影，那到底是哪個環節、在哪呢？」

行政院人事總處副人事長張秋元回應，「院裡面一直也在討論，我想我們會儘快把這個案子送過來，我們的草案大概就是CPI到一定的程度，我們就會啟動。」

現行的軍公教待遇調整機制，從衡量指標到決策拍板都掀起在野立委質疑黑箱不透明，因此共推草案修法，主張當消費者物價指數累計漲幅達3%就應調薪，或是至少每4年定期檢討。

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民進黨立委莊瑞雄質詢，「不能一直研議，畢竟在野黨版本已經排審，這到底是有什麼窒礙難行的地方？

行政院人事總處副人事長張秋元回應，「比較少用公式化的部分，就是一個固定的，然後讓必須要負責的行政院，完全沒有去考量整體國家的資源分配。」

儘管人事總處也有自提版本，並且強調立委關切事項都有納入在內，但目前仍在行政院審議。