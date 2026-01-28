在野提軍購條例 張惇涵：與政院版併案審是最快方法

（中央社記者高華謙台北28日電）在野黨規劃自提軍購特別條例版本。行政院秘書長張惇涵今天說，希望朝野黨團支持台灣國防，但要在正確資訊上理性討論，術業有專攻，如果在野黨想自行提軍購特別條例，最快方法是連同行政院版軍購特別條例草案一起併案審查。

為強化自我防衛能力，行政院會去年11月27日通過預算規模8年新台幣1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案送立院審議，遭藍白多次封殺，迄今尚未付委審查；台灣民眾黨立法院黨團日前提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例」草案。

張惇涵上午赴立法院備詢前接受媒體聯訪時，被問及對民眾黨自提軍購特別條例草案刪掉非紅供應鏈的看法。

張惇涵說，經濟部長龔明鑫正在美國華府參加「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），稍早美國國務院也發表聲明，在台美這次EPPD談判過程中，即將發表共同的矽盛世或矽和平聯合宣言，美方也強調台美間要加強無人機供應鏈合作。

張惇涵表示，很遺憾，民眾黨團提出軍購特別條例內容，針對台灣之盾整體戰略構想不夠完整，把非紅供應鏈、台灣軍事產業自主化刪除，都不利於台灣強化自己國防與永續戰力。

張惇涵指出，在程序上，民眾黨版本的內容，那5項軍購案之前在國防部或美國戰爭部都已公開清楚表達過，而接下來還有4項軍購案，在美國知會國會程序中，如果按民眾黨團版本，請問這4項軍購案接下來如何進行，這也違反台美長期以來軍購的相關程序。

張惇涵說，因此，從實質面缺乏戰略構想、缺乏建軍規劃、缺乏排除非紅供應鏈，程序上也不符合台美軍購的序跟慣例，這會使台美間處理軍購案窒礙難行。

張惇涵指出，在無人機方面，民眾黨聲稱在烏克蘭比較失敗的無人機種，不是這次台灣要向美國採購的機種，所以希望朝野黨團支持台灣國防，強化台灣自主防衛能力，但要在正確資訊上理性討論，並盡速將軍購特別條例草案付委，理性討論一起為國家共同努力。

媒體詢問，國民黨也可能研擬軍購相關草案，若週五直接付委審查恐怕會有更大影響。張惇涵說，國防軍購是一項專業，台美間要啟動軍購案必須經過嚴謹程序，從台灣建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、戰爭部與美國在台協會（AIT）等的共同構想。

張惇涵指出，台灣安全也是區域和平穩定的安全，術業有專攻，「我希望在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法來提他們自己的軍購特別條例」，如果在野黨想自行提軍購特別條例，最快方法是連同行政院版軍購特別條例草案一起併案審查，而不是十度把政院版軍購特別條例草案擋在程序委員會大門外，總預算與軍購特別條例仍過門不入，令人相當遺憾。（編輯：蘇志宗）1150128