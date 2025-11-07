在野揚言封殺4位被提名人 綠黨團呼籲讓NCC恢復運作

民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱（中）今日表示，黨團一致支持，呼籲讓NCC得以恢復運作。(黃敬文攝)

行政院7月底新提名國家通訊傳播委員會（NCC）4人委員名單，今(7)日立法院將行使人事同意權案，不過在野黨立法院黨團今早雙雙表態將全數封殺；民進黨立法院黨團書記長鍾佳濱今日表示，黨團一致支持，呼籲讓NCC得以恢復運作。

鍾佳濱表示，黨團已決議一致支持，且是記名投票，所以一票都不會跑，黨團呼籲，NCC因為在野黨杯葛已造成延宕多時，那希望接下來能讓NCC順利恢復運作。

他指出，NCC是獨立機關，要用專業來審查，不要涉入太多政治或意識型態，相信4位被提名人都有各自的專業，也經得起考驗，因此黨團在今天的投票會一致支持。

鍾佳濱表示，各個政黨都有他們自己對人選審查跟決定的態度，民進黨重申是一致支持。

