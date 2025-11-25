在野揚言退政院版《財劃法》 卓揆：藍白匆修法讓政府舉債

《財劃法》修法歷經一年朝野攻防，到現在還沒落幕，在野先是三讀通過再修版的《財劃法》，政院版的上週則送到立法院力拚付委審查，卻可能被打回票，藍白質疑政院沒有提供各縣市的試算資料，揚言在程序委員會退回政院版《財劃法》。對此，行政院長卓榮泰強勢回擊，批評藍白撕毀承諾，匆匆忙忙修法讓政府舉債。

政院版《財劃法》草案出爐 挹注地方1.2兆元創新高

卓榮泰批評，「結果是讓政府要舉債，要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的讓政府破產，而且更嚴重的是，竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。」

卓榮泰強調，本週會持續討論，期盼與地方達成最高共識，有共識就會有具體數字，指政院版《財劃法》針對統籌分配稅款、一般補助款以及計畫性補助款，加起來對地方的補助絕對高於114年度的數字，但藍委不領情，不滿中央慢半拍，財政部提不出試算表。

國民黨立委賴士葆質疑，「財政部長就打電話給我，說試算表生不出來，那這樣子那當然不能付委，既然試算表沒有，代表你也是閉門造車。」

民進黨立委吳思瑤反駁，「沒有人有這麼大的權力可以阻擋行政院的《財劃法》，因為財政是中央的權限，預算權就是行政權。」

民進黨團認為，在野倉促惡修《財劃法》，衝擊地方財政，呼籲朝野一視同仁所有版本，充分討論。

至於政院是否針對14日已三讀通過的藍白《財劃法》提出覆議，卓榮泰備詢時表示，最後期限是27日，期盼這3天立院可有作為，讓失速列車停下來。

