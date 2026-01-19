在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央

自2025年11月現任國民黨主席鄭麗文（右）從前主席朱立倫（左）手中拿下掌舵國民黨的兵符後，外界認為對陸關係加深有餘、對美關係卻相對疲乏，也讓「黨中央對美事務被架空」消息不脛而走。（圖／方萬民攝）

近日民眾黨主席黃國昌72小時閃電訪美，拜會了美國貿易代表署（USTR）、美國在台協會（AIT）美國總部及白宮國安會等重要部門，回台後「髮夾彎」一改原先對「國防採購特別條例」堅決反對的態度，直指民眾黨將提出黨版採購條例，有望在會期結束前付委。學者直指被美方叫去「聽訓」的黃國昌已準備下車，如今徒留盟友國民黨裡外不是人，涉美事務的在野話語權也被白營給搶了，恐怕為「藍白合」添隱憂。

民眾黨主席黃國昌（右2）等人72小時閃電訪美回台後，對攸關8年新台幣1.25兆「軍購預算特別條例」態度有所轉圜，不若先前卡關到底。（圖／方萬民攝）

民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為「下台階」，回台後宣布自提民眾黨團版本解套。

台師大政研所退休教授曲兆祥就直言，美方也看出將卸任立委的民眾黨「待退仔」黃國昌原先對軍購掌握「和外頭看熱鬧的民眾差不多」，老是以意識形態一味地反對當然讓美方很不爽，如今赴美72小時快閃後，回頭預告要自提黨版《國防特別預算條例》，原先要求總統賴清德針對國防特別預算到立院國情報告態度也有鬆動，72小時出訪就佔據軍購立法的在野話語權，反倒讓近期對美發展「卡關」的國民黨很是尷尬。

中央警察大學國境警察學系助理教授王智盛也直指，美方所有涉台官員幾乎三句不離「軍購」，而在野兩大陣營中「搞定黃國昌比搞定國民黨容易」，因此肯定是美方戰爭部官員主動邀約拜會，「至少先讓法案付委吧」他直指這是黃國昌月底卸任前的最後關鍵。

王智盛話鋒一轉感嘆，反觀國民黨在涉美事務是相形見絀，因為現任國民黨主席鄭麗文已喊出先與對岸領導人習近平「鄭習會」再談訪美，直接挑明把對美事務放到兩岸後頭，加上前主席朱立倫時代的時任副主席夏立言、國際部主任黃介正、副秘書長黃奎博等「知美派」紛紛退出黨核心，「根本打不進去美國」，如今民眾黨自提版本要替國防特別預算條例卡關「解套」，反而鬧得原先相挺的國民黨裡外不是人，若美方與民眾黨這波合作愉快，「國民黨就沒戲了」。

曾任民眾黨立委的中山大學講座教授張其祿反倒認為，美國出手也能讓國民黨順勢「下車」，畢竟國民黨多次稱不是完全反對《國防特別預算條例》「只是要把話說清楚」，有了行政院版和民眾黨團版外，甚或國民黨團也能自提版本，只是不免會被譏為「拿香跟拜」了。

新北市長侯友宜（左）長期和美國在台協會（AIT）官員保持友好互動，常一同至新北市郊區尋幽訪勝，2024年競選總統時更一度獲AIT全力相助。圖為近期侯友宜與AIT處長谷立言（Raymond F. Greene）（右）相約優遊新北茶鄉坪林留下的合影。（圖／翻攝自美國在臺協會臉書）

另一名藍營知情學者則示警，美方如今對國民黨中央是沒什麼交集，反倒對「場外」勢力保持良好關係，比方2024年總統大選，美國在台協會（AIT）一度「重押」現任市長侯友宜，侯更多次與AIT層峰在平溪月桃寮等私房景點密會，即使落選總統後侯友宜已是待退身分，美國在臺協會處長谷立言（Raymond F. Greene）跨年仍跑去新北淡水同框侯友宜倒數，堅實交情表露無遺。

該學者更舉例，近期鄭麗文有意派任多年戰友、曾被指為「共諜」的前立委張顯耀擔任黨副主席，進一步負責督導2026年南台灣縣市長選戰，卻馬上被地方「洗臉」嚇得取消，背後除了與張顯耀「不對盤」幾十年的前立委黃昭順等人穿梭外，處事圓融的前立法院長王金平更罕見地在「從政50週年感恩餐會」直接拒邀鄭麗文，還當眾「冷落」張顯耀，其實背後也有AIT斧鑿的痕跡。

受訪者皆不約而同直指，台灣7成以上外交經濟關係終究是靠美國撐起，像這次我方新增相當新台幣8兆對美投資、台積電至少還需要赴美再加蓋5座晶圓廠等「砸鍋賣鐵」式談條件，終於求來比照日本、南韓的15％輸美優稅，加上重操民眾黨兵符的創黨主席柯文哲又回頭與綠營大搞曖昧，「被邊緣化的恐怕是國民黨中央了」。

對此，國民黨對於對美關係遭架空的說法尚無回應。

