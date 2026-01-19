在野搶高地2／陳昭姿卡立委險釀扁系內戰 白營訪美藏新會期幹部心機

民眾黨創黨主席柯文哲（中）近期頻頻進出立法院，一旁立委與綠營相對友好的民眾黨立委陳昭姿（左）緊跟在旁，外傳陳昭姿有望打破「兩年條款」派令，續任立委替白營與民進黨之間架溝通橋樑。右為民眾黨立院黨團主任陳智菡。（圖／報系資料照）

民眾黨主席黃國昌甫從美國華府快閃72小時訪問回台沒多久，就「髮夾彎」召開記者會喊出「國防預算特別條例」有望自提民眾黨版並與行政院版一併付委，但因著「兩年條款」他已在「數饅頭」等月底卸任，外界譏為留了個「燙手山芋」給接棒的新科「小白」立委們。知情人士點出，黃國昌這波出訪帶上的候任立委王安祥將是關鍵，將與「破例」續任立委的陳昭姿一同在2月新會期肩負吃重角色。

第11屆民眾黨佔有8席不分區立委，在「三黨不過半」的立法院是關鍵少數動見觀瞻，上任前創黨主席柯文哲就喊出「兩年條款」做2年就下台，如今2月新會期倒數，除了現任立委劉書彬是2025年3月才接棒外，其餘7名現任立委理應都要卸任。

然而過去一年多柯文哲捲入京華城案風暴，其中更有近一年身陷囹圄，如今重整腳步走回公眾視野之際，緊緊跟隨的卻是與民進黨前總統陳水扁交好的其中一名民眾黨立委陳昭姿，柯文哲更拿出陳昭姿心心念念的《人工生殖法》當護身符，直指《人工生殖法》修法未通過則陳昭姿不必下台，甚或在黨內立委林國成、麥玉珍公開開嗆後也不退縮，就是要力保陳昭姿。

「藍白」如何在立院與2026選戰深化合作、涉外事務彼此競合是否藏分裂隱憂，在在考驗國民黨主席鄭麗文（圖中）的智慧。背影為前總統馬英九。（圖／方萬民攝）

曾任民眾黨立委的中山大學講座教授張其祿就透露，2026大選逼近，藍白之間的合作關係已到了「攤牌」，柯文哲除了自己官司問題希望向綠營求援外，也知道一味「小藍」下去遲早「親民黨化」被藍吞噬，必須務實地遊走藍綠兩端夾縫求生，因此決定力保與獨派有淵源的陳昭姿，「但也還好柯文哲、黃國昌關係還算穩」他直指黃國昌是否掃除異音力保陳昭姿，也是柯文哲拋出的考題。

立院知情人士也附和，直指陳昭姿不會隨其他立委在月底卸任已是板上釘釘，且原本民眾黨層峰有意由陳昭姿上位「扛」下新會期總召，但考慮陳昭姿是以必須貫徹「《人工生殖法》修法成功就離開」為說帖留下任務性很強，應仍會守住「幹事長」角色，協助新科立委磨合。

該人士續指，民眾黨「換血」後原有意重用資深台中市議員陳清龍擔任黨團幹部，沒想到他直指「顧選區第一」婉拒，兜兜轉轉後初步取得共識，預計由在現任立委黃珊珊辦公室「實習」多時的王安祥扛下總召一職。至於2025年3月上任、任期還有一年多的立委劉書彬，則傾向守住教育文化委員會召委，暫無接手黨團幹部打算。

另一位立院人士攤開候補名單分析，外界老是繪聲繪影指出身對岸的候任立委李貞秀「很可能無法就任」，但其實中央態度早就攤在那。回顧2025年夏天內政部長劉世芳就已強調，根據《國籍法》規定，立委就職一年內必須出示放棄其他外國國籍及取得證明文件。他解讀，即使真的要逼李貞秀「放棄國籍證明拿出來」，政府也講明是就任後一年的事情「不可能不讓李貞秀就任」他直指中央未來一年不時拿「陸籍立委」來分化民眾黨內部也是高招。

台南地方人士則直指，原本陳昭姿是否卸任，剛好卡住了同樣與陳水扁友好的候任立委、現任成大法律系教授許忠信上壘，原先還有司法界人士戲稱是「扁系內戰」，直指若真的卡了個許忠信落選頭，依照許忠信爆棚的自信心「他可能會去告民眾黨背信啊」，隱憂也確實在民眾黨內討論不小。

前總統陳水扁（右2）近日力挺「巧遇」的立委陳亭妃（右3）代表民進黨競選台南市長，陳亭妃也在15日公布的電話民調中勝出，由於她當選市長機率非常高，目前立委位置由誰接棒，已有角力暗盤。（圖／翻攝自立委陳亭妃媒體群組）

該人士續指，在15日公布台南市2026民進黨市長選戰由現任立委陳亭妃出馬後，民眾黨兩年條款番外篇「扁系矛盾」反而解套，因為台南地方人士盛傳，即使陳昭姿真的卡了許忠信位置，民眾黨打算「畫大餅」遊說出身安南區外塭仔的許忠信，劍指陳亭妃早晚因選市長須辭任的區域立委遺缺。他指出，退步言之若一路兜兜轉轉到年底「要不就陳昭姿卸任、要不就李貞秀拿不出放棄（對岸）國籍證明而丟了立委寶座」，許忠信「還是當得上這屆立委」。

民眾黨立院黨團則對此駁斥，強調新會期幹部還未遴選，絕無內定人選，但黨團並無對陳昭姿是否留任進一步回應。

