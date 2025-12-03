在野擋國防特別條例 林飛帆：民意壓力是解決關鍵

（中央社記者葉素萍台北3日電）行政院通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，送立法院審議，但遭藍白封殺，無法交付相關委員會審查。國安會副秘書長林飛帆今天表示，持續跟在野黨團溝通是必要的，美方也花很多力氣在溝通，民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵。

立法院程序委員會昨天在藍白立委聯手下，封殺行政院所提「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」排入12月5日立法院會報告事項議程，無法交付相關委員會審查。

廣告 廣告

林飛帆今天接受廣播節目主持人周玉蔻專訪，被問及如何因應藍白在立法院擋1.25兆元國防特別預算條例時表示，接下來持續跟在野黨團溝通是必要的，很多關心台灣國家安全的友盟包括美國，也花很多力氣在溝通。

林飛帆說，這兩天美國兩位前官員，從民主黨到共和黨，都公開表達對台灣新的國防特別條例的支持，美國跨黨派共識就是希望台灣強化自我安全準備，越快越好，不要拖。

林飛帆強調，美方花很多力氣在溝通，但歸根究底，還是要讓民眾了解國防預算的重要性。國會有一定的法律程序要走，當然不容易，民意的壓力是唯一可以解決這個問題的關鍵。

至於如何喚起民意，林飛帆說，執政相關首長、立委盡可能到地方說明，現在也有蠻多人在做這個工作。

對於總統賴清德日前提到，北京當局也以2027年完成武統台灣的準備為目標，林飛帆說，這跟很多美方人士、印太司令部的高階將領表達的是同樣概念。2027年不斷被提及，是因為有各式各樣公開情資顯示，中國國家主席習近平下令解放軍，要在2027年達成對台動武的能力準備，但是對台灣動武能力準備，不代表一定會在2027年對台動武。

林飛帆說，要如何不讓中國在2027年對台動武，關鍵就是國防，現在對國防的建案與投資，能否有效應對敵情威脅，讓中方在2027年時感受到「今天不是那個攻台日」。（編輯：謝佳珍）1141203