在野擋軍購遭抨擊！學者示警：推走中間選民

▲美國參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）（中）曾訪台。（圖／外交部提供，2025.08.29）

[NOWnews今日新聞] 立法院在野藍白上會期聯手十度阻擋國防特別條例預算，導致無法付委實質審查，遭美國共和黨、民主黨連番說重話，長期挺台的美國共和黨籍聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）更直言：「很失望」。對此，旅美教授翁履中今（4）日示警，國民黨必須誠實問自己：兩岸關係與贏回多數信任，哪一個才是「必須」？如果國民黨認為不管台灣民意走向，都要把「顧好跟北京的關係」放在第一順位，那它繼續在野幾乎是必然，因為這樣的思考，跟台灣民意真正關心的排序不同。

韋克爾近日在社群平台點名台灣在野大幅刪減台灣國防預算，令盟友感到「失望」，同黨參議員蘇利文（Daniel Sullivan）也抨擊台灣國會在「玩火」。同時，民主黨參議員蓋耶哥（Ruben Gallego）也在台灣時間今（4）日凌晨也引用美國媒體報導推文指出，此刻杯葛國防預算對台灣安全造成風險，希望台灣國會「重新考慮」。

針對美國參議員連番拋重話，翁履中指出，國民黨被美國參議員點名批判，一點都不意外，因為華府現在的政治節奏已經變了，而且會越變越硬。南韓國會先前被川普點名施壓其實已經是預告：這是一個「談好了就要做、做不到就要付代價」的時代。美國政治人物正在跟著川普那套簡單、粗暴、有效的模式走。你可以不同意，但你不能拖；你可以阻擋，但你要提出更好的版本；你可以反對，但你要懂得溝通、懂得建立互信。最忌諱的，就是擋了又說不清楚自己要什麼，或是認為只要強硬回應，美方就會跟以前一樣願意尊重。

翁履中認為，在台灣內部的政治議題上，執政黨很清楚「統獨議題」在選戰中的邊際效益已經下降，於是現在把戰線拉到「親美／親中」的區隔。在野黨如果沒有能力把自己的兩岸論述包裝成「不削弱對美、不損害安全、而是增加台灣選項」的版本，反而在國防預算上被看成拖後腿、在對外行程上被看成向北京靠攏，那就等於配合執政黨把不利於自己的戰場搭好，還自己感覺良好的站上台去當靶，任人開火。

翁履中表示，坦白說，國民黨自從失去政權後，少了資源、少了管道、少了對美溝通的籌碼，其實很難維持對美互動，難以建立互信。這不是怪誰不夠努力，而是政治現實。沒有長期互動，就很難在關鍵時刻被理解；沒有可信度，就很容易被貼標籤。當你在國防預算上卡關，又在政治上強調對北京的重視，美國就沒有支持你的朋友會坐下來聽你解釋台灣內政有多複雜，美國只會用它最直覺的方式理解：你不可靠。

同時，翁履中也提到，兩岸關係當然重要，但國民黨必須誠實問自己：兩岸關係與贏回多數信任，哪一個才是「必須」？如果國民黨認為不管台灣民意走向，都要把「顧好跟北京的關係」放在第一順位，那它繼續在野幾乎是必然，因為這樣的思考，跟台灣民意真正關心的排序不同。台灣社會對美國的整體好感，遠遠高於對北京的好感；但藍營同溫層裡，往往只聽得到對美國不滿的聲音，久了就會以為「反美」可以動員出夠多的支持，甚至以為「反美」可以爭取到同溫層外的選民，殊不知，這條路正在把中間選民推走！

