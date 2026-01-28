在野擋軍購 她評川普在看賴清德領導力

▲周玉蔻表示川普正在看賴清德擺平內部大亂鬥的領導力。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 藍白在立法院人數優勢阻擋軍購特別條例，而台美關稅也將送立院審議，不少人憂心藍白再擋恐怕如韓國從15％上調至25％。對此資深媒體人周玉蔻表示，道德喊話和集體罵仗解決不了問題，重要的是美國總統川普在看賴清德擺平內部大亂鬥的領導力。

周玉蔻說，台灣目前已經成為親美與反美親中的政治勢力角力戰場。從美國總統川普的視角看，難道會跟著民進黨人和台派意見領袖及大小名嘴，一起痛罵在立法院用多數優勢，執行反美討好中國的焦土政策的藍、白立委和國民黨、民眾黨中央嗎？當然不會！持這種想法的人不是浪漫，就是幼稚。

周玉蔻表示，重點是賴清徳，川普關注的必然是執政的台灣總統賴清德如何擺平國會內鬥困境，早早確定美方利益為主的法案。民主國家內部政黨大亂鬥，川普熟悉的不得了，要他同情賴清德的處境當然是不可能。

周玉蔻表示，賴清德能怎麼做呢？川普的哲學，是協商、協商、交易再協商；高市早苗經驗的啟發，是呼喚出高民調，用民意力量壓制反對黨。賴清德的幕僚應該不難理解這樣的劇本操作與路數的必要性。

周玉蔻說，來自綠營的道德喊話與集體罵仗，藍白並無迫切選舉的態勢下，看來並不擔心也起不了作用，那麼有其他方案嗎？不管怎樣，如果只會跟川普哭訴說藍白被中共操控賣台等，恐怕會被他痛罵成沒用，一腳踢開，「時不我與，賴總統和幕僚腦筋急轉彎一下吧」。

