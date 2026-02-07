在野擋軍購 美媒：美國國會正對台北失去耐心
立法院在野黨陣營刪減國防預算，影響美國對台軍售，引發美國聯邦參議院軍事委員會主席韋克爾（Roger Wicker）等多位政要罕見重話批評。美國媒體報導，美國國會正對台北失去耐心。
美國新聞網站Politico的《國安日報》（NatSec Daily）電子報，6日以《國會山莊正對台北失去耐心》（Capitol Hill is losing patience with Taipei）為題，報導立法院擋下國防預算，外界擔憂，台北將無法購買美國承諾幫助台灣防禦北京攻擊的武器。
報導指出，賴清德總統一直與在野黨就立法院批准大幅增加國防開支一事陷入僵局，立法院上週通過，將行政院的400億美元國防特別預算削減至126億美元。
賴清德提出的8年1.25兆元台幣預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，再度遭藍白於程序委員會封殺。
共和黨的韋克爾2日表示對台灣反對黨「很失望」後，共和黨參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan）及民主黨參議員加勒戈（Ruben Gallego，另譯：蓋耶哥）也分別在社群平台發聲，指國民黨封殺預算的同時赴北京與中共會面，而現在不是削弱台灣防禦的時候。
韋克爾告訴《國安日報》：「「我想幫助他們意識到自身處境的嚴重性，如果他們希望自由世界及其盟友提供援助，他們就需要盡到自己的責任。」
蘇利文告訴《國安日報》，台灣的在野黨正在將該島的防禦能力政治化，他解釋「我認為他們絕對是在玩一場危險的遊戲」。
國會議員表示，預算僵局可能會損害美國公眾對於採取軍事行動，幫助台灣抵禦中國潛在侵略的支持。
加勒戈對《國安日報》表示：「如果美國公眾覺得，台灣人民自己沒有竭盡所能為生死攸關的情況做準備，我們將更難提出理由，介入一個位於世界上許多人不知道、從未去過、且不理解為何必須為其犧牲部分國家利益的地區，並為此處於一個非常危險的處境中。」
賴政府對美國國會議員的評論表示歡迎。
台灣駐華府代表處在一份聲明中表示：「美國朋友們對中國日益升級的軍事行動表示關切，我們對此衷心感謝。」
《國安日報》指出，如果對國防優先事項的擔憂在國會山莊蔓延，台灣將蒙受巨大損失。美國國會的支持，對於美國對台軍售以及五角大廈對台灣軍隊的訓練計畫至關重要。若國會議員對這些支出的效果產生疑慮，可能會引發削減支出的呼聲。
前國民黨立委、現任職於哈德遜研究所（Hudson Institute）的許毓仁指出：「一旦關於台灣『意志』的懷疑進入討論，就很難扭轉，尤其是在美國兩極分化的環境下，對台灣的支持雖然強勁，但並非無條件的。」
報導指出，儘管如此，台灣的在野黨並未讓步。國民黨在3日發布於X平台的一份聲明中表示，削減預算反映了「透明度、財政紀律以及適當的立法監督」。
民眾黨主席黃國昌4日指責美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）「介入台灣內政太深」。民眾黨未回應《國安日報》的進一步置評請求。
與此同時，川普政府繼續強調其支持賴的預算。美國國務院在一份給《國安日報》的聲明中表示：「我們已向台灣對口單位明確表示，我們歡迎台灣宣布400億美元的國防採購特別預算。」
