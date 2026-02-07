在野擋軍購、轟谷立言想搞毛川普？于北辰揭藍白背後「這1目的」！

論壇中心／綜合報導

1.25兆國防預算因藍白以人數優勢組擋，至今仍未付委討論，美國務院及AIT都重申支持台灣1.25兆國防特別預算，沒想到AIT處長谷立言卻成為藍白箭靶，先是民眾黨主席黃國昌批「介入台灣內政太深」，國民黨副主席蕭旭岑也諷谷立言「只比科長大」。對此，無黨籍桃園市議員于北辰在《頭家來開講》節目上直言，「藍白目的就是想搞毛川普」！

于北辰表示，藍白現在用出招就是要搞毛川普，要讓川普生氣然後說武器不賣台灣了，這樣他們目的就達成了，所以黃國昌、蕭旭岑才會不斷對谷立言開轟，藍白在比賽看誰先把川普搞毛，只要美國最後拒絕軍售台灣，中國最開心了，于北辰也預言，「現在川普還沒被惹毛，藍白下周恐怕還會有更辛辣的言論出現」，不過美國也不是省油的燈，當川普發現你們越跟美國對抗，美國就越要賣、越要挺你。

廣告 廣告

美國總統川普不只近日簽署綜合撥款法案，內含14億美元要強化台灣防衛，金融時報更透露，川普擬推6千億對台新軍售，頻頻出招似乎就是要來反制台灣在野黨。

原文出處：藍白擋軍購、轟谷立言目的？于北辰揭「想搞毛川普」：還會有更辛辣言論出現！

更多民視新聞報導

藍白自提軍購版本 媒體人呼籲卓榮泰「勿做這事」

鄭麗文稱中國是親人 綠議員：要不要問「這人」的想法？

川習熱線提及"台灣"！資深媒體人曝美國"這目的"！

