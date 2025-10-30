在野操作川習會疑美棄台論...民進黨轟「川普本人清楚說明沒討論台灣」：中國認知作戰不攻自破！

因應川習會展開，網路上出現許多疑美棄台言論，前立委吳斯懷甚至發文批評民進黨與川普，對此，民進黨中國部主任吳峻鋕，今（30）於民進黨發言人韓瑩主持的直播節目《午青LIVE》表示，所有質疑美國棄台的言論，都是來自中國的認知作戰意圖帶風向，但川普總統本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷、不攻自破。

川習會舉行當天，國民黨前立委吳斯懷發文抨擊「民進黨裝睡」，並藉貶低川普來捧高中國。吳峻鋕反駁指出，美國對台灣的戰略價值認知非常清楚，川普也「確實理解」台灣的重要性，前美國白宮副國安顧問博明表示，那些川普出賣台灣作為交易等說法，都是中國共產黨在美國媒體放出的試探性消息，就是要洗風向。

韓瑩則批評，明知中國在後面帶風向，但國內前軍系立委還有在野黨人士，卻跟上疑美棄台論的言論，這是一個很大的危機，表示他們接收到中國的指示，配合進行認知作戰。

韓瑩指出，中國當前的輿論操作目標，不在於讓台灣人喜歡中國，而是試圖分化台灣社會、讓人民彼此對立、甚至「討厭自己的國家」，這正是認知戰的核心手法。

吳峻鋕最後指出，川習會結束後，川普總統本人都已清楚說明沒有討論台灣議題，「川習會前後各種有關台灣會被出賣的風向都已經證實是錯誤判斷，不攻自破！」現在看起來，更沒有達到他們所期望的成果。台灣民眾也需要團結一致，才不會被中國認知作戰影響。

（圖片來源：民進黨）

