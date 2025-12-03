在野擬修《國籍法》 卓榮泰：一個護照一個效忠是基本價值不容打折扣

行政院長卓榮泰。資料照片行政院提供



在野黨擬修《國籍法》，讓中配擔任公職不必放棄中國籍解套，行政院長卓榮泰今（12/3）日對此表示，難道不能只效忠中華民國台灣政府嗎?還可以效忠中華人民共和國嗎?開什麼玩笑! 要經商、探親、生活，兩本護照毫無問題，可是要當台灣政府的公職人員，就必須一個國籍，一個護照一個效忠，這是基本的價值，不容打任何折扣。

卓榮泰今日接見「2025 年北美各地台灣會館、台灣中心暨台灣協會回國訪問團」，他致詞時主動提及修《國籍法》的問題，他指出，如果一個立法委員有雙重身分，「在立法院問我的時候，我真的懷疑你是代表哪一個國家來問我，我要回答你，我是回答哪一個國家的的人，這個都混淆了」，所以不能有雙重的效忠，對國家的單一效忠是絕對必要的。

他強調，平常有雙重的兩本護照來來往往都沒有問題，你要經商、探親、生活，兩本護照毫無問題，可是你要當台灣政府的公職人員，就必須一個國籍，一個護照一個效忠，這是基本的價值，不容打任何折扣。

另外，卓榮泰對於在野黨主張「停砍公教年金」也提出批評，他說，過去從陳水扁時代一直到馬英九時代，都沒有辦法順利推動的年金改革退休制度，到了蔡英文總統順利的逐年下降，現在他們希望把這個停下來，這個會影響現在在做公務員的年輕一輩，年金改革是國家財政的永續，是世代的正義，我們要維持，他們可能用年金改革將整個國家的財政重新再來翻攪一次。

卓榮泰指出，希望能夠站在國家一體、以人民為念的角度上面，國會能夠停止住一直對國家主權財政，而且對國家安全有各種的妨礙。總統非常的辛苦，整個行政團隊也非常努力，但是國會的結構就是如此，如果沒有廣大社會、人民的力量，是無法抵擋這個橫在我們面前的種種困難，甚至如果只是國內的聲音，沒有海外大家共同一起來的話，很難讓外國的朋友知道台灣現在面臨的這個部分。

