在野擬先動支718億新興預算 行政院嘆「剩下的2.9兆也很重要」：恐造成公務員為難

今年度總預算尚未付委審查，立法院在野黨團提決議案，同意先行動支718億新興預算。對此，行政院發言人李慧芝表示，立法院提出先行動支新興計畫只是「決議案」，不是一個三讀案，並不會是成為一個真正的法律案，預算還是要經過完整的審查程序，才不會造成公務員的為難。

立法院今日下午將召開朝野協商，會議內容為國民黨團、民眾黨團建請立法院會作成決議，「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院（立法院）同意先行予以動支」。俾以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，影響國計民生。若協商完成，最快一個月後可表決。

李慧芝今日主持行政院會後記者會後接受媒體訪問，對於行政院長卓榮泰與在野黨爭執辯論一事，李慧芝表示，對於總預算進行辯論，就是要在國會的殿堂當中，跟每位委員就他們所關心、質疑的每一筆預算來展開辯論，因為事實上在國會裡面只要把預算付委審查，行政院長就會去報告。

至於在野黨團提案先行動支718億新興預算，若通過行政院是否執行？李慧芝表示，首先要強調每一筆預算都很重要，現在在野黨團提出的只佔總預算2.4%而已，立法院先行動支新興計畫，這個部分也不是一個三讀案，並不會是成為一個真正的法律案，預算還是要經過完整的審查程序，才不會造成公務員的為難。

李慧芝說，如果今天立法院先行同意動支，未來還是有被刪除的可能，因此還是希望每一筆預算都要被實質的審查，這樣才可以來實質的動用，才可以讓國家有實質的建設跟發展。

李慧芝強調，每一筆預算都很重要，這718億很重要，剩下的2.9兆也很重要，每一筆錢都是用來照顧國人、建設地方的錢，今天立法院提出了718億的先行動支，但只是一個決議案而已，不是經過正式的三讀表決，所以這代表就算這個718億先通過了，部會用起來也會非常為難。

