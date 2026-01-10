在野擬先審部分預算 賴清德批「為德不卒」 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

115年度總預算案持續在立法院卡關，針對國民黨團研議讓部分民生預算先行付委審查，總統賴清德今（10）日強調，預算編列「環環相扣」，若僅讓少數預算通過，這是「為德不卒」；他指出，國防預算與國家安全是經濟發展及民生建設的基石，若總預算案無法完整交付審查，將導致地方政府基礎建設停擺，嚴重影響人民生活。

賴清德上午在民進黨立委蘇巧慧等人陪同下出席「2026 AI人才年會」，會前被媒體問到，總預算卡關，傳出在野黨針對民生預算先付委，以及國防特別條例第6次被封殺後，AIT處長谷立言昨天公布找立法院長韓國瑜、副院長江啟臣、台北市長蔣萬安見面等議題的看法。

對此，賴清德回應，若國民黨能意識到中央政府總預算對國計民生的重要性，這是好事，但如果只是讓少數的新增預算通過，這是「為德不卒」，因為國家總預算是環環相扣，沒有國防預算、沒有國家安全，就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算，就無法兼顧國計民生。

賴清德說，如果不通過基礎建設預算，各縣市的建設就會停擺，也會影響人民的生活，仍然希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整、更透徹的讓整個中央政府總預算交付審查，讓總預算能夠儘速通過，這個才是正確之道。

針對國防預算，賴清德提到，他要謝謝谷立言，最近拜訪在野黨領袖，也正足以證明台灣的安全跟台海的和平穩定是國際社會所重視的。他非常期待，谷立言的努力沒有白費，希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定，是世界安全跟繁榮的必要元素，也能夠體認到在野黨的責任。

賴清德呼籲，國防預算或是國防特別預算都該儘速交付審查、讓其通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民期待也能夠回應國際社會的期待。

至於館長陳之漢日前曾於直播時指稱要把賴清德「狗頭斬下來」，甚至喊話中國「兄弟我等你」，新北地檢署昨日偵結，認其涉犯《刑法》恐嚇公眾、恐嚇危害安全等罪嫌提起公訴。

陳之漢昨日發文又稱「今天被民進黨賴清德用恐嚇罪起訴，果然黨檢媒三位一體不是蓋的」；晚間又於直播口出狂言，指稱開庭時會申請全程直播，讓全民檢視，更要求賴清德親自出庭，若對方不敢「就是司法迫害」，也恰好證明自己一定無罪。

對此，賴清德僅笑回「被告才需要出席吧」。

照片來源：總統府

