在野擬先審TPASS等民生預算 綠批當成自助餐 藍嗆擺爛不做事

今年度中央政府總預算案僵局未解，在野黨擬抽出TPASS、治水等民生預算審查。民進黨團幹事長鍾佳濱昨批藍白把總預算當成「自助餐」，想審什麼就審什麼；國民黨團書記長羅智強反擊，指總預算延宕的罪魁禍首是賴清德總統，看來賴政府就是想擺爛不做事。

在野黨擬在本周五院會，啟動預算法第54條，總預算如無法在期限完成時，針對新興資本支出及新增計畫「經立法院同意者，不在此限」，抽出TPASS、治水、校舍改建、公共化托育等民生預算審查。不過，據了解，藍營內部仍意見分歧，還待周五黨團大會討論定調。

立院預算人士指出，當總預算案無法在期限內完成時，即能啟動預算法第54條補救措施，舊計畫依上一年度通過的預算額度執行，新計畫仍由立法院來審議；且總預算已送至立法院，按議事慣例，立院當然可以抽出預算，交付委員會審查，不用再等政院另外送至立法院。

不過鍾佳濱批評，根據國民黨上周提出的提案，居然把總預算當成「自助餐」，自己認定符合急迫性、攸關民生、新興計畫3條件就拿來審查，等於「朕不給的、你不能搶」，請問總預算哪一項不是與民生息息相關？一定要人民敲碗、土皇帝才能賞賜？

有媒體提問，若在野黨本周五確定要提案拆開來審，民進黨團態度為何？鍾坦言，總預算要如何拆開來表決，「這本來就是前所未有的難題」；立院不按照議事規定進行，下場就是被宣告違憲。

羅智強則表示，總預算延宕的罪魁禍首就是賴總統，軍人加薪、編足警消退休金預算、停砍公教年金3把鑰匙就在賴總統手上，賴總統願意放行，就沒有總預算僵持問題；但看來賴總統與行政院就是「想擺爛」，爛擺後為造謠添柴火。

對於在野黨擬抽出預算來審查，羅表示，國民黨團會與民眾黨立法院黨團共同研究、密切溝通，只要溝通完成，就會有一致性行動。

