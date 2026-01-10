在野擬先通過新增預算？ 賴清德嗆「為德不卒」、搬出AIT了

國民黨團研擬切割處理今年度中央政府總預算審查，即具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，先予審查。對此，賴清德總統今早（10日）嗆聲「為德不卒」，因為總預算「環環相扣」。另外，針對1.25兆國防特別預算案被擋，賴清德搬出AIT處長谷立言日前拜會在野黨領袖。他說：「我非常期待喔！谷立言處長的努力沒有白費」。

賴清德總統。（中天新聞）

美國在台協會（AIT）昨天發布圖文，處長谷立言昨拜會立法院長韓國瑜、副院長江啟臣；日前更拜會台北市長蔣萬安；另外，AIT副處長梁凱雯去年聖誕節前，也在谷立言拜會國民黨主席鄭麗文後，拜會國民黨中央，雙邊就台海安全、台美合作等議題交換意見。

賴清德總統上午出席「2026 AI人才年會」時回應時事議題。

美國在台協會（AIT）９日發布圖文，處長谷立言拜會立法院長韓國瑜。（翻攝自AIT臉書）

對於今年度（115年）總預算案在立法院卡關未過、1.25兆國防特別預算案被擋，國民黨團研擬切割處理。賴清德對此回應時，直接把問題推到「置高點」。

賴清德表示，國民黨能夠意識到中央政府總預算對國際民生的重要性，這是好事，但是如果只是讓少數的新增預算通過，這是「為德不卒」。因為國家的總預算，是「環環相扣」，沒有國防預算就沒有國家安全，沒有國家安全就沒有辦法經濟發展，沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國家民生。

美國在台協會（AIT）日前發布圖文，處長谷立言拜會台北市長蔣萬安。（翻攝自AIT臉書）

賴清德說，如果不通過基礎建設預算，各縣市的各項基礎建設就會停擺，也會影響人民的生活，所以我們還是希望國民黨既然要審查預算，就應該更完整更透徹的讓整個政府總預算交付審查，讓總預算能夠盡速通過，這個才是正確之道。

接著，賴清德補充，另外剛才問那個國防預算，「我要謝謝谷立言處長最近拜訪在野黨領袖，這個也正足以證明，台灣的安全跟台海的和平穩定，是國際社會所重視的」。

AIT副處長梁凱雯去年聖誕節前拜會國民黨中央，雙邊就台海安全、台美合作等議題交換意見。（翻攝自AIT臉書）

賴清德強調，「我非常期待喔！谷立言處長的努力沒有白費，我希望國民黨能夠體認到國防預算的重要性，不僅僅是台灣的安全問題，也是全世界所關切的台海和平穩定，更是世界安全跟繁榮的必要元素；也能夠體認到在野黨的責任，因此國防預算或是國防特別預算，也都應該要盡速交付審查，讓他能夠通過，讓國家更安全，讓台海更穩定，印太能夠更和平，回應人民的期待，也能夠回應國際社會的期待。」

