在野擬動支718億新興計畫 政院嘆「為難公務員」：預算需經完整審查

今年度中央政府總預算案，持續在立院卡關，在野黨提出部分新興資本支出及新增計畫718億先行動支，並於今（22）日下午朝野協商。行政院表示，預算仍需要經過完整審查程序，才可以實質動用，避免造成公務員為難。

行政院發言人李慧芝稍早在行政院院會後記者會表示，每一筆預算都很重要，現在在野黨提出先行動支預算只有2.4%左右，只占總預算一點點，總預算3兆多每一筆都攸關國民福祉。

李慧芝指出，立法院先行動支的新興計畫，並不是三讀案，也不是法律案，預算還是要經過完整的審查程序，才不會造成公務員為難。

李慧芝說明，因為如果立法院先行同意動支，但公務員也不知道有沒有經過完整的審議，也就是未來還是有被刪除的可能。希望每一筆預算都要被實質審查，才可以實質動用，才可以讓國家有實質的建設跟發展。

責任編輯／洪季謙

