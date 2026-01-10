在野擬放行「部分」民生預算 賴總統轟「為德不卒」

總統賴清德表示，如果只讓少數預算通過，是「為德不卒」。（圖／東森新聞）





115年度總預算持續在立法院卡關，就怕也影響到地方施政，國民黨團擬提案，先放行部分民生項目，如TPASS等預算，下周優先處理。總統賴清德對此回應，如果只讓少數預算通過，是「為德不卒」，若總預算無法完整交付審查，將嚴重影響人民生活。不過，國民黨反嗆，執政黨先幫軍人加薪吧。

網紅館長去年10月，公開表示要對賴總統斬首，甚至暗示支持中共武力犯台，如今遭到起訴，還要求總統出庭，而總統只有一句話冷回應，焦點繼續放在喊話在野，總預算別只審一點點。

總統賴清德：「如果只是讓少數的新增預算通過，這是為德不卒，沒有國防預算，沒有國家安全，就沒有經濟發展；沒有經濟建設預算，就沒有辦法兼顧到國計民生。」

115年度總預算還卡在立法院，就怕卡出民怨，傳出藍白擬讓部分地方民生性預算，下周優先處理，作為解套方法，而總統一句「為德不卒」，讓藍委氣炸。

立委王鴻薇：「批評在野黨說這是為德不卒，你對於中央政府總預算，除了照三餐罵在野黨之外，你的努力是什麼。」

立委牛煦庭：「軍人加薪的法案早就已經過關，你都願意花上兆元去購買武器，為什麼大概規模百億的軍人加薪，到現在都不願意依法編列呢？這一切僵局的開端，不就是行政團隊想要吃自助餐嗎？」

民進黨也再回擊，國防預算仍被封殺的原因，其實是藍營為換取「國共論壇」的入場券，為可能於三月舉行的「鄭習會」打通關。

立委賴士葆：「反中以及仇中的戲碼，其實把人民的生命財產置於危險之地啊。」

國共論壇被連結與總預算攻防有關，朝野關係是越來越僵。

