在野擬放行13項新興計畫預算 政院盼速審總預算

（中央社記者賴于榛台北15日電）近日傳出立院在野黨團擬先審查今年度新興預算，民眾黨團今天也羅列13項涉及民生經濟、國防安全的新興計畫。行政院則說，中央政府總預算案對地方建設、國家發展、國防建設都非常重要，盼立院能在會期時間內及時審查。

今年度中央政府總預算案至今未進入立法院審查階段，近日傳出在野黨團擬先審查今年度新興預算，民眾黨團今天也羅列13項涉及民生經濟、國防安全的新興計畫，包含TPASS通勤月票、公保人員生育給付差額等，擬提案優先付委審查。

廣告 廣告

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，今天是立法院不審總預算的第140天，在野黨提出的TPASS、生育給付或是縣市河川治水等13項很重要，但竹竹苗校舍新建、桃園鐵路地下化、AI新十大建設計畫、推進矽光子、量子電腦技術、國防這些所有對國民、地方建設及國家發展的重要計畫也都在總預算中，通通都很重要。

李慧芝強調，行政院早在去年8月就將今年度總預算案送進立法院，立法院只要把中央政府總預算翻開來就會知道，總預算案對於國家發展、國防建設都非常重要，且都攸關民生福利，而目前立法院會期內可開會時間還剩下12天，若國會能依法行使職權，在委員會裡面打開這本總預算依法審查，就會知道每一項計畫都非常重要，也盼立法院可以及時審查並支持中央政府總預算案。（編輯：林興盟）1150115