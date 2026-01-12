在野擬總預算「分拆審查」 綠委：預算非自助餐

台北市 / 綜合報導

中央政府總預算審查卡關，連帶影響到民眾的社福及建設，因此在野黨打算先放行，包括TPASS、治水、生育補助等部分新興計畫預算。對此國民黨立委羅智強表示，只要藍白溝通完成就會有一致決定。民進黨立委鍾佳濱則批評，沒按照議事規則來審查，就會被宣告違憲。

小Baby一出生，奶粉尿布吃的喝的通通都要錢，因應少子女化減緩家長經濟負擔，政院推出40億元生育補助，及14億挹注公托場地更新，但今年度中央政府總預算，遲遲未審查經費全面卡關，在野黨擬訂「分拆表決」。

立委(國)羅智強說：「針對新興計畫，新增項目，有急迫性的，兩個黨會來研究，只要溝通完成，兩個黨就會有一致的行動出來。」預算洋洋灑灑怎麼拆？

藍白擬提案將具有急迫性，以及攸關重大民生性的預算，包含河川排水改善計畫，生育補助學校校舍整建，攸關通勤族權益的TPASS等33個項目，但綠營主張立法院審議法案，預算案都是全案交付審查，怎麼能將總預算拆開處理？

立委(民)鍾佳濱說：「總預算的項目當作自助餐，他要的就拿，不按照議事既定的規定，或慣例來執行的結果，通常就會造成被宣告違憲的下場。」只是為解決恐斷炊的TPASS，基北北桃交通首長急開會，決議由地方先行籌資代墊，但最多只能支撐5到6個月。

台北市交通局長謝銘鴻說：「地方政府先用自己的預算，這是一個很重大的民生政策，我們期望它不致中斷。」總預算僵局也讓民生受到影響，地方喊話中央提出解方，別讓民眾權益跟著喊卡。

