在野擬總預算「分拆審查」 范雲批國民黨「破壞制度」

台北市 / 綜合報導

憂心TPASS面臨斷炊危機，北北基桃四個地方召開「跨市小組會議」，決議由地方政府先行「籌資代墊，而日前傳出，立法院國民黨團打算依照預算法」分拆審查"，對此，民進黨團抨擊，這樣是破壞制度。

立法院長韓國瑜VS.民進黨立院黨團總召柯建銘：「您(柯建銘)年輕的時候外號叫草上飛啊，現在動作愈來愈慢了。」

幽默調侃，立法院長韓國瑜試圖緩和會議張力，但一回到議案攻防，朝野降回冰點，針對總預算持續卡關，國民黨團傳出策略轉向，考慮先抽TPASS、生育補助等，新興計畫先行審查。



立委(民)范雲：「因為民意的反彈，就要拉出來單獨審查，我覺得這是破壞制度，就從今天禮拜二程序委員會開始，不要再擋總預算。」

立委(國)羅智強說：「行政院擺爛，就讓在野黨來做，我們會找出共同的方法，來因應有關於TPASS也好，生育津貼也好，這些重大急迫的一些預算。」畢竟TPASS面臨斷炊，恐怕衝擊百萬通勤族。

對此北北基桃，在昨(12)日召開「跨市小組會議」，決議先由地方政府「籌資代墊」定期票補貼款，預估可以支應到5月底或6月初，但同時也呼籲中央，要盡力協調提出應變計畫，讓預算能夠早日通過。而眼下連任壓力當頭，外界分析藍營執政縣市首長，也要嚴防預算爭議，演變成失分危機。

記者VS.桃園市長張善政：「(現在總預算目前)，(我們先問活動題好不好)，我們今天只答活動的那個議題，不談其他的。」

新北市長侯友宜：「其實TPASS，目前我們新北市預算是編了，那編的過程當中，我們做好了萬全的準備，民生預算如果先行，其他的也要陸陸續續到位。」新北市長侯友宜則贊成，民生議題先行不讓民眾權益受損，總預算朝野角力未歇。

