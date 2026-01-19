在野擬自提軍購特別預算 顧立雄稱「沒必要」：內容均依作戰需求提請

1.25兆軍購特別預算遭藍白多次封殺，仍未順利付委，在野表明將自提版本。對此，國防部長顧立雄今（19日）直言「沒這個必要性」。（資料照／李智為攝）

1.25兆軍購特別預算遭藍白多次封殺，仍未順利付委，在野表明將自提版本。對此，國防部長顧立雄今（19日）直言「沒這個必要性」，強調相關條例均依照國軍作戰需求提請，若朝野政黨有意見，就在原先的條例中討論、修正即可。

針對1.25兆軍購特別預算項目，立法院外交國防委員會今辦理機密會議，邀請顧立雄報告規劃執行案項並備質詢。針對項目內容，顧立雄今受訪，在美方知會國會前，國防部無法對外公開。

顧立雄強調，本應等到條例付委，委員會再安排相關專報，但現在條例都尚未付委，因此特意請召委王定宇安排機密專報，以和朝野進行溝通。

顧立雄表示，同時希望軍購特別預算能夠盡速付委，尤其先前已派請同仁陸續跟立委溝通，今天是以部會安排的方式進行溝通、報告。後續特別預算進入委員會後，若有任何問題，國防部會就能公開的部分對外說明。

媒體詢問，未來軍售、商售哪部分會優先進行？顧立雄說，兩者有各自程序，軍購是政府對政府，所以軍方透過建案提出需求，經過美方同意，美方隨後進行內部程序，再知會國會。

至於商購程序，顧立雄表示，會按照國內相關規定，調查後會組織專案團隊，並依照《政府採購法》審定招標文件，內容都會有寫明罰則等，所以這是兩個完全不同的程序。

媒體追問，商購金額大約多少？顧立雄說，特別條例尚未付委，在沒有通過之前，要尊重立法院。因為立法院就整個特別條例的金額有上限總額的規定，會根據立法院能夠給多少預算，安排軍購、商購。

不過，在野有意自提軍購特別預算版本，顧立雄則說，相關條例都是依照國防部盱衡敵情、作戰需求提請，經過討論所擬出的整體性規劃。如果朝野政黨有任何意見，就在這個條例中討論、修正即可，沒有自提版本的必要性。



