在野政黨（國民黨與民眾黨）的態度對台灣產生的衝擊與破壞力

台灣經濟在政治紛擾中仍能維持成長，主因在於其具備強韌的產業競爭力（尤其是 AI 與半導體）與高度的外部需求，使得經濟動能展現出一定的「政治免疫力」。

以下為支撐台灣經濟持續成長的關鍵因素：

全球 AI 熱潮帶動強勁外銷

AI 供應鏈核心： 台灣在全球 AI 硬體供應鏈中佔據關鍵地位，輝達 (NVIDIA)、蘋果 (Apple) 等大廠高度依賴台灣製造。

半導體產值飆升： 2024 年台灣半導體產值突破 5 兆台幣，預計 2025 年將衝向 6 兆元，成長率達 16.2%。

出口成長： 受惠於高效能運算 (HPC) 需求，2025 年實質出口預計增長 7.61%，抵銷了地緣政治的不確定性。

民間投資與科技轉型

半導體擴產： 為應對 AI 需求，台積電等業者持續擴大先進製程與封裝產能，帶動民間固定資本形成預計增長 6.18%。

資本設備進口： 2024 年資本設備進口大幅增加，其中資通與精密設備增幅最顯著，顯示企業仍積極在台加碼投資。

穩定的民間消費

實質薪資調整： 基本工資調升與企業加薪支持了購買力，2025 年民間消費預計維持 2.12% 的穩健增長。

內需轉熱： 餐飲、娛樂及國外旅遊需求持續旺盛，成為支撐 GDP 的另一支柱。

產業韌性與轉向

去風險化： 隨美中貿易摩擦，台商積極調整供應鏈彈性，轉向高產值、非紅供應鏈，提升了對抗外部衝擊的韌性。

由「效率」轉向「韌性」： 台灣經濟正經歷典範轉移，從過去追求低成本轉向建立具抗壓性的產業鏈。

當前面臨的挑戰

儘管經濟數據亮眼，但朝野對立仍帶來風險，包括：

信任成本增加： 政治僵局可能侵蝕外資與台商的投資信心，影響長期制度穩定性。

產業兩極化 (K 型經濟)： 成長高度集中在科技業，傳產與一般庶民對於經濟成長的感受較不直接。

政策不確定性： 能源政策與兩岸關係的政治角力，仍是企業評估長期風險的變數。

在野政黨（國民黨與民眾黨）的態度對台灣產生的衝擊與破壞力，主要體現在預算僵局、制度不確定性以及國際信任危機三個面向。

根據當前的政經情勢，這種「朝野對立」的破壞力具體展現在：

關鍵預算與建設停擺

國防預算受阻： 在野黨對「特別預算」持批評態度，認為是「空頭支票」，這可能威脅軍購與防禦能力，多名外國官員已對此表達關切，擔憂這會削弱國際對台的支持。

民生預算卡關： 由於總預算在立法院多次陷入僵局，部分新興計畫（如衛福部給付方式改革、TPASS 預算等）面臨動支困難，直接影響民生服務的推動。

制度與法律穩定性的侵蝕

憲政與法治風險： 在野黨推動的法律修正案（如財政收支劃分法）引發行政與立法之間的劇烈對抗，甚至出現行政院長行使「不副署權」的憲政首例，導致法律無法順利公布執行，造成制度混亂。

國會職權爭議： 朝野在議事程序上的激烈肢體與言語衝突，被批評為損害民主價值與國會尊嚴，增加社會對民主制度穩定性的疑慮。

外資與長期競爭力的隱憂

投資信心挑戰： 雖然台灣科技業強韌，但政治僵局被視為「火車對撞」，可能增加外商與台商在評估長期加碼投資時的風險溢價。

應變能力遲緩： 面對川普 2.0 時代可能的關稅調整與地緣政治變化，如果立法院持續陷於內耗，可能導致政府無法迅速與國際進行有效的經貿談判（如台美關稅專報），使台灣在全球供應鏈競爭中失去先機。

社會極化與政治內耗

政黨競爭極化： 頻繁的政治惡鬥（如罷免風潮、互相指責親中或民粹）加劇了台灣社會的政治極化，使得重大公共決策難以在理性的基礎上達成共識。

總結來說：

雖然台灣經濟目前依靠 AI 與半導體的強勁動能維持成長，但在野政黨若採取過於激烈的對立態度，其破壞力將從「拖延施政效率」演變為「動搖國際信任」，長期而言可能成為台灣應對地緣政治風險的最大內部變數。

選民若要制衡在野黨，關鍵在於將政治競爭從「意識形態鬥爭」轉向「政策實質辯論」，並透過靈活的投票取向來促使在野黨承擔責任。

以下是日本經驗對台灣選民的具體啟示：

將焦點轉向「政策公約」與「可驗證性」

日本經驗： 日本選制改革後，政黨開始提出具體的「政權公約」(Manifesto)，讓選民能針對稅制、能源、育兒補助等民生政策進行攻防。

台灣選民可做： 要求在野黨提出比「反對政府」更具體的替代方案。例如，不只是反對預算，而是提出具體的預算刪減或調整計畫，並公開其預期效果，讓選民能以「政策品質」而非「顏色」來評價在野黨。

運用「中間選民」的力量制衡極化

日本經驗： 日本目前進入多黨化階段，中間選民比例超過 4 成，他們投票「不看顏色，看政策」，迫使政黨必須爭取溫和派的支持而非僅服務基本盤。

台灣選民可做： 拒絕接受非黑即白的二元對立敘事，對於過於激進的阻撓行為透過民調或輿論表達不滿。當在野黨意識到其「破壞性」行為會流失中間選民時，自然會轉向較溫和的制度內合作。

要求「不扯後腿」的國家安全共識

日本經驗： 日本最大在野黨「立憲民主黨」曾公開表示「在台海和平穩定上與執政黨有共識」，強調「我們不扯後腿」。

台灣選民可做： 建立「主權與防衛是國家底線」的社會共識。選民應公開要求在野黨在對外經貿（如 CPTPP 加盟）與國防安全議題上，展現出與國家長期利益一致的態度，防止政黨競爭損害國家信譽。

透過「多黨競爭」引入良性壓力

日本經驗： 2024年後日本政壇進入「多黨合作」新時代，小黨（如國民民主黨）在野但不盲目反對，而是就個別政策與執政聯盟進行條件交換，以此換取具體的政策推動。

台灣選民可做： 支持願意進行「制度化對話」而非「武鬥」的代議士。透過選票獎勵願意在國會中尋求跨黨派共識、落實監督職能而非純粹杯葛的政黨或個人。

警惕「政治效能感」的喪失

日本經驗： 當選民對執政與在野黨都深感失望時，會出現「政治效能感」低落，導致社會對民主制度喪失信心。

台灣選民可做： 積極參與公民討論，並向在野黨傳達「監督不等於癱瘓」的訊息。若在野黨的作為導致民生建設長期停滯，選民應在地方選舉或補選中展現制衡意志，讓政黨承擔政治後果。

台灣台灣前進陣線聯盟如何取代民眾黨的角色?

台灣前進陣線（Taiwan Go Go）

並非單一政黨，而是由時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟及台灣綠黨於 2025 年 12 月成立的政黨聯盟。

該聯盟旨在取代「民眾黨」在選民心中的「第三勢力」地位，透過整合小黨資源，主打「本土、進步、負責」的路線，試圖解決民眾黨被質疑「投機」或「關鍵少數卻造成憲政混亂」的問題。

以下是該聯盟試圖取代民眾黨角色的具體策略與潛在挑戰：

定位差異化：從「投機」轉向「價值導向」

民眾黨的問題： 該聯盟批評民眾黨以「第三勢力」之名行「投機」之實，在國會中與國民黨高度合作（藍白合），導致選民無法區分其與國民黨的本質差異，且被指責為破壞民主體制。

聯盟的策略： 強調「本土主體性」與「進步價值」。他們宣示「不投親中議長」，並在主權立場上與國民黨劃清界線，試圖吸納對民進黨不滿、但又無法接受親中立場的「本土中間選民」與年輕族群。

選舉策略：2026 地方選舉的「資源整合」

避免內耗： 承諾在 2026 年縣市議員選舉中「選區不衝突」，透過協調或初選機制，在同一選區只推出一組最強候選人，避免小黨票源分散。

聯合提名： 已開始共同提名候選人（如嘉義市東區），並聯合掃街造勢，試圖以「團體戰」彌補個別小黨知名度不足的劣勢。

訴求「負責任」的監督

對比混亂： 針對民眾黨在國會的表現（如預算僵局、法案爭議），該聯盟主打「負責任的第三勢力」，強調監督不應淪為癱瘓政府運作，而是提出具建設性的政策（如居住正義、勞動權益、性別平權等），吸引厭惡政治惡鬥的中間選民。

潛在挑戰與限制

儘管策略明確，該聯盟要完全取代民眾黨仍面臨重大門檻：

缺乏強勢領袖： 相較於民眾黨有柯文哲（或其代理人）作為全國性強勢母雞，該聯盟由多個集體領導的小黨組成，缺乏單一具備全國吸票能力的明星級人物。

知名度落差： 雖然整合了四個小黨，但與擁有國會席次且媒體曝光度極高的民眾黨相比，該聯盟的基層知名度仍有待提升。

路線整合難度： 四個政黨雖有共識，但在具體政策（如能源、開發案）上仍可能存在細微差異，如何長期維持聯盟運作而不分裂是一大考驗。

總結：

「台灣前進陣線」試圖證明「第三勢力不等於民眾黨」。若他們能在 2026 年地方選舉中成功透過聯合提名奪下一定席次，將證明「本土監督」路線的可行性，進而逐步瓜分民眾黨在地方議會及未來國會選舉中的版圖。