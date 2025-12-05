民視新聞／黃于庭、洪怡珊報導

總統賴清德日前以視訊方式接受《紐約時報》（The New York Times）專訪，談及美國總統川普（Donald Trump）期盼未來2至3年內，美國可製造全球40%到50%的半導體晶片之議題，他表態「台灣願積極協助」，卻遭有心人士曲解，並批評稱其「德公移山」。對此，總統府發言人郭雅慧今（5）日親上火線還原真相。

郭雅慧表示，總統接受紐約時報專訪時提到，美國於半導體投資40%至50%這部分，其實外界說法有些扭曲。所謂40%至50%並不單單指台灣投資，還包括日本、南韓以及美國的本土企業，大家一起合作。

至於能不能成功，郭雅慧直言，這當然要看美國企業、政策後續進行，對台灣來說，半導體產業布局全球，其實是去貼近美國訂單，我們關注台積電或半導體企業，關鍵技術及決策總部都留在台灣，並無「掏空台灣」問題。

快新聞／在野竟稱半導體赴美「德公移山」 總統府還原真相：50%包含「這些國家」

總統府發言人郭雅慧。（圖／民視新聞）

郭雅慧強調，台灣國力一直都在、根留台灣，我們要讓全世界跟台灣綁得更緊，把護國神山變成一整串「護國山脈」。至於賴清德接受專訪時也提及「會幫助中國經濟」，卻遭前民眾黨主席柯文哲批評稱「通匪」，郭則回應「情緒性發言我不做評論」。

原文出處：快新聞／在野有何居心？竟稱半導體赴美「德公移山」 總統府還原真相打臉

