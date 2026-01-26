在野本週擬上演「爭議法案大清倉」 范雲細數多項法案：每個都自肥

本屆立法院會期至1月31日，傳出藍營擬於週五最後一次院會進行「法案大清倉」。（資料照片／李智為攝）

本屆立法院會期至1月31日，傳出藍營擬於週五（30日）最後一次院會進行「法案大清倉」，將日前因爭議擱置的法案一次通過。對此，民進黨立院黨團副幹事長范雲今天（26日）痛批，這個會期最後一週，總預算到現在都還沒審查，卻拿出這些國人覺得非常有爭議，傷害國家利益的法案自肥；如果要說黨產條例、助理費除罪化，以及中天條款哪個最自肥？她認為每個都很自肥。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜、副幹事長沈伯洋、范雲今下午舉行「是民眾黨版的軍購條例？還是淘寶版的拚多多條例？」記者會，並於會後進行輿情回應。

廣告 廣告

對於會期尾聲，民進黨團是否擔心藍營「法案大清倉」突襲表決？范雲表示，黨團一直有在計算哪些案子可能會被拿出來表決，她們要嚴厲譴責在這個會期最後一週，總預算到現在都還沒審查，可是卻拿出這些國人覺得非常有爭議，傷害國家利益的法案，而且是嚴重自肥。

范雲指出，如果要說黨產條例、助理費除罪化，以及中天條款哪個最自肥？她認為每個都很自肥。黨產條例部分，救國團跟婦聯會總價超過400億，提案人、國民黨立委游顥卻稱，這幾個組織本來就不是黨產，事實上，在民主化之前，這些組織是從黨產變成國家，又變成民間組織，既然曾經是國家的，為什麼現在不願意依法歸還給國家？

范雲續指，助理費部分，從國民黨立委陳玉珍版本到牛煦庭版本，只是在表面美化增加助理費福利，可能會變成立委補助金額還會更高，社會各界已經多次表達不能贊同把貪污合法化，國民黨如果為了黨籍立委顏寬恒的壓力，在週五前表決，那國民黨後果自負，選民都會仔細睜眼看著縣市長候選人的投票紀錄。

最後，范雲提到中天條款更嚴重，很多媒體學者都還不知道，加上最近共諜案中天都還沒好好說明，居然要把這個已經被認定違反廣電相關條例的中天，利用多數法律唏哩呼嚕的合法化，社會各界都無法接受，「媒體有言論自由，但是必須自律，也必須符合國家法律。



回到原文

更多鏡報報導

民眾黨版軍購條例刪到剩4千億 綠黨團：不反對任何版本但審查必須有院版

黃國昌推民眾黨版軍購特別預算 規模縮至4千億並請政院專報

民眾黨團自提軍購條例 綠黨團抓包「非紅供應鏈、台灣之盾」全被刪

霍諾德「游刃有餘」火速登頂101震驚世界！她看完驚呼：向幕後超能力職人致敬