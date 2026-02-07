在野杯葛軍購 陳水扁：全民當賴總統後盾挺國防預算

（中央社記者溫貴香台北7日電）總統賴清德提出8年新台幣1.25兆元國防特別條例，但在立院遭藍白杯葛。前總統陳水扁今天表示，賴總統面對比他更惡劣的政治環境，全民應成為賴總統的後盾、支持國防特別預算。

陳水扁下午在台大校友會館以「就讀南一中對阿扁從政的影響」為題發表演講，並回答民眾提問有關1.25兆國防特別預算，以及日前甫落幕的國共智庫交流的看法。

陳水扁表示，他執政時有3大軍購案預算編列6000多億、後來減為4000多億，並由特別預算改為年度預算，卻遭國親兩黨聯手杯葛、反對；尤其是柴電潛艦採購案，前總統李登輝執政時說要買10艘，但時任美國總統柯林頓不賣，他上任後、美國也政黨輪替，小布希總統派特使來台會晤。

他回憶說，美方特使當時提出一次性清單的提議，他拜託參謀總長湯曜明開清單，第一順位神盾艦、第六順位柴電潛艦；他將柴電潛艦改為第一順位、神盾艦改為第六順位，其他照舊，美國一次就過，結果預算卻沒走出國防部，導致他被美方怪罪。

陳水扁表示，曾要求在2004年4月前軍購清單必須送出國防部、但無動靜，他連任後撤換國防部長，改由海軍出身的李傑擔任國防部長，不到1個月，預算就送出國防部，結果預算在立法院遇到反對。

他指出，2005年曾開過「扁宋會」，就是為了拜託親民黨支持軍購案。扁宋會後，親民黨主席宋楚瑜要去北京，還問說要不要帶口信，他則說「主權、民主、和平、對等」8個字，結果宋楚瑜從北京回台後，比國民黨更反對軍購案。

陳水扁說，美國在台協會（AIT）前處長楊甦棣在離任前請國親兩黨高層吃飯，並詢問為何反對國防預算，結果國親兩黨說「沒有反對，但政治就是這樣玩的」；他強調，這都有白紙黑字，楊甦隸親口說的。

陳水扁指出，在國防預算與國家安全面向，不可以開政治的玩笑、把國家的安全全部都玩掉，日後等到馬英九上任總統，想要買武器，結果美國又政黨輪替了，新任總統歐巴馬不賣。

陳水扁說，不分朝野都必須以台灣的國家利益與安全為優先考量，而總統面對一個比他執政時期更惡劣的政治環境，他非常同情賴總統的處境，全民應當賴總統的後盾、支持1.25兆國防特別預算。（編輯：林克倫）1150207