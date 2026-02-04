在野版本軍購條例付委 賴清德：欠缺整體戰略規劃、恐讓國際誤解台灣

立法院已在上週五（1/30）結束第十一屆第四會期，但在藍白聯手下，「中央政府總預算案」以及政院版本、強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案未能付委審查。民主進步黨今（4）日召開第二十一屆第十七次中執會，民進黨主席賴清德致詞時指出，若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，且恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

賴清德說，立法院本會期在藍白聯手下，攸關國家整體發展的「中央政府總預算案」，及政院版本強化國軍作戰能力的「國防特別預算條例」草案未能付委審查，反而卻強行通過多項具爭議性的法案。

賴清德強調，若今年度的政府總預算案遲遲未審議通過，不僅將對民生經濟產生衝擊，更可能使台灣在AI人工智慧浪潮與全球競爭中，錯失關鍵發展時機。

賴清德提到，強化台灣國家安全與印太區域穩定的「國防特別預算」，美國在台協會（AIT）已七度公開表達支持的立場。

賴清德說，若在野黨持續阻擋國內外廣泛支持的政院版「國防特別條例」草案，反而通過欠缺整體戰略規劃的版本，勢將延誤國防戰力提升，且恐讓國際社會誤解台灣自我防衛及捍衛印太和平的決心。

賴清德也呼籲朝野各黨，能以民生經濟與國家安全為優先，在新會期開議後，儘速完成總預算案與國防特別條例的審議。

台美關稅敲定 賴清德喊話：盼朝野各黨全力支持協議通過

此外，賴清德表示，在鄭麗君副院長與行政院團隊努力下，台灣已順利與美國完成談判，達成對等關稅百分之十五且不疊加、與美國232條款最優惠待遇的重要成果。

賴清德說，這次關稅談判的成效，不僅已反映在股市與出口表現上，也獲得產業界普遍的肯定；日前輝達執行長黃仁勳公開讚賞談判結果，及肯定台灣在全球產業鏈中的重要性。

賴清德說，期盼未來關稅協議送交國會時，朝野各黨能本於國家利益，秉持專業、依法審查，全力支持協議通過，協助台灣產業加速擴大國際布局。

