在野狂卡國防預算！賴清德明開軍購條例記者會 三軍司令同台力挺

行政院提出的1.25兆元國防特別預算條例持續在立法院卡關，總統賴清德明（11）日上午10點將出席「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會。賴清德將親自發表談話，再次說明推動國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，並完整闡述政府以「強化國軍照顧、同步提升戰力」為核心目標的政策理念。

據了解，除了副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮及國防部長顧立雄將陪同出席，另外，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將也將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

