在野獨裁與拒絕副署 賴卓體制正走向民主的懸崖

賴清德政府執政以來，台灣政局始終處於高度震盪之中。從上半年舉黨動員推動「大罷免」引發朝野對立，到年終因《財劃法》修正案未遂黨意，行政院長卓榮泰竟祭出憲政史上惡例，以「不副署」的回馬槍實質封殺國會立法。這種將憲法賦予閣揆制衡總統的權力，挪用來算計、制衡立法權的行徑，不僅標誌著權力分立制度的崩解，更讓執政者口中的「護憲」顯得格外諷刺。

行政院長卓榮泰在臉書發文，感性回顧四十年的民主參與，並自許為「民主憲政守門人」。然而，他在《財劃法》覆議失敗後拒絕副署，卻徹底背離了憲法設計的初衷。憲法上的副署制度，本意在於建立責任政治，讓行政院長與總統共同承擔政治責任，並具有制衡總統、避免權力集中的功能。如今閣揆淪為總統幕僚，副署權因為政黨算計，徹底質變。

卓榮泰將副署權當成對抗國會多數的工具。當總統令因閣揆拒簽而無法生效，法案淪為廢紙，行政院實質上已凌駕於立法院之上，成為「太上立法機關」。卓揆宣稱要「拼了命撲倒在球門前」阻擋違憲，但其行為本身正是在破壞權力制衡的底線，甘願為黨揹上「毀憲」罪名卻高喊「護憲」，是極度混淆權責的政治算計。

更令人瞠目結舌的是賴清德總統的政治語彙。賴總統在談話中指責在野黨將國家推向「在野獨裁」的懸崖邊。之前他發明「民主紛爭要用更大的民主（罷免）來解決」等理論。從政治常識來看，獨裁（autocracy）意指統治者無視法律與制度、無限擴張個人權力，其核心在於掌握實質行政資源與國家機器的濫權。所謂在野獨裁，從邏輯上來看已經荒謬不堪。

藍白都沒有行政權，甚至各自在國會都皆未過半，如何獨裁？賴總統為何不想想，藍白兩黨怎麼就能協商，綠營明明有棒子有胡蘿蔔，在立院卻頻頻撞牆，讓施政硬生生走進死胡同。賴政府僅擁有四成民意、卻想獨斷獨行，將立法權踩在腳下，甚至動用罷免手段試圖「打掉雜質」排除異己的執政者，才真正具備獨裁的特徵。賴清德作賊喊捉賊，不僅是政治無知，更是對台灣民主素養的羞辱。

賴政府口口聲聲要加入民主同盟，其內部運作卻展現出權力過度集中、無視國會監督的傾向。如果行政院長可以選擇性地不副署法案，那麼立法權將蕩然無存，憲政秩序也將毀壞殆盡。

台灣不需要一個以護憲之名行擴權之實的總統，更不需要一個為了效忠黨意而放棄憲政職責的行政首長。若賴政府繼續沈溺於「在野獨裁」的語言遊戲，而不願正視民意與制度的約束，台灣的民主將不再是引以為傲的資本，恐將淪為國際社會的憲政笑話。

