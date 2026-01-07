在野砲轟院版國安法 藍委驚見「萊爾校長條款」

國民黨立委許宇甄指，行政院提出的國安法修正案中，第4條之1的修法說明形同「萊爾校長條款」。 圖：擷取自國民黨提供影片

[Newtalk新聞] 立法院內政委員會今（7日）排審行政院提出的《國家安全法》修正案，國民黨團甲級動員，指責院版修法箝制人民自由，要求先公開公聽會，讓社會充分討論。國民黨立委許宇甄更更指，這次修法竟加入「萊爾校長條款」， 民進黨根本不是怕國安問題，而是怕這幾年大家用AI創意諷刺時政，不僅打到執政黨痛點，還激起網路廣泛討論。

行政院提出的《國家安全法》部分條文修正草案，明定任何人不得以文字、圖畫、聲音、言語、影像等公開方式鼓吹對我國發動戰爭或採取非和平手段消滅我國主權，違者最高處100萬元；同時增訂，現役軍人或公務員故意犯《國安法》者，加重刑責至2分之一。

面對在野黨抨擊修法方向箝制言論自由。陸委會副主委梁文傑今回應：「如果我們沒有辦法容忍說，如果有個人，他在網路上說我要去你家搶劫，要去放火，這個在我們法律上是會被禁止的，那如果說你的個人在網路上說我希望誰誰誰能夠打過來打台灣，把台灣消滅掉，那你覺得可以容忍嗎？」

許宇甄則批評，這次修法根本沒有經過足夠討論，許多條文觸及憲法保障人民的基本權利、言論自由、訴訟權益。今天她在內政委員會質詢，官員的回答讓人不寒而慄，這哪裡是國安法？這根本是為了箝制言論自由、製造寒蟬效應，保護特定政治人物的「護黨安全法」。

許宇甄指出，針對草案第七條，她提出最嚴厲的譴責！行政院竟然在修法說明中白紙黑字自白，承認因為現行法規定的「意圖」危害國家安全在司法實務上「舉證不易」，刪除「意圖」二字改成所謂的「形式適性犯」。這是什麼荒謬邏輯？只因為檢察官舉證困難，不想辦法提升偵查品質，政府竟然就回過頭來修法降低定罪門檻？這種無視主觀犯意，且完全解釋不清什麼叫足生危害，根本是思想審查與白色恐怖復辟，讓人民動輒得咎，隨時活在被抓去關的恐懼之中。

許宇甄再指，之前被罵翻而暫緩的《數位中介服務法》，在這次修法第4條之1提及「公開散布錯誤、虛假訊息」，根本就是《數位中介法》的「借屍還魂」。草案竟然賦予行政機關自行認定什麼是錯假消息，會商後就可以進行行政裁罰。行政機關球員兼裁判，說你是假訊息就是假訊息，說要封網就封網，這不是「數位戒嚴」，什麼才是「數位戒嚴」？

許宇甄也提到，「萊爾校長」可能讓總統賴清德真心動怒，竟然在這次修法加入「萊爾校長條款」，行政院在第4條之1的修法說明中寫道「為避免利用AI技術產製、偽冒我國政治人物談話..…可能造成無法回復之損害，亟有管制之必要。」 民進黨根本不是怕國安問題，而是怕這幾年大家用AI創意諷刺時政，不僅打到執政黨痛點，還激起網路廣泛討論。

許宇甄強調，他們絕對支持維護國安，但絕不能接受民進黨藉著國安之名，行整肅異己之實，這次修法對人民權利影響甚巨，甚至是讓行政權獨大的法案，國民黨一定嚴格把關，強力要求先舉行公聽會，廣泛聽取社會意見再說。

