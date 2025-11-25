在野程委會封殺院版「財劃法」要明確數字...卓榮泰回「雙標」：立院三修財劃法、哪次付委前給過數字？

在野黨二度修正《財劃法》引起爭議，行政院上週提出院版，藍白則要求提出完整試算資料，今（25）日中午在程序委員會，在野將院版暫緩列案。對於藍白要求提出數字，行政院長卓榮泰下午表示，「立法院一年來三次修財劃法，哪一次他們在付委前提出過任何的數字版本？所以這個是雙重標準，為難政府！」

媒體上午問及，關於政院版《財劃法》，國民黨要求先提供完整試算資料，否則暫緩列案；民眾黨也表態退回，後續將如何與在野溝通？

卓榮泰回應，今年一共有3次的立法院修《財政收支劃分法》，剛好印證了那句話，真的是「匆匆忙忙」，結果是讓政府要舉債、要負擔更多的債務，所以匆匆忙忙的是讓政府破產，而且更嚴重的是竟然不允許行政院從從容容的跟地方溝通。

卓榮泰再說上禮拜原來朝野黨團談妥，不處理後續的公式錯誤的問題，等待本週行政院提出，在跟地方溝通後提出詳細的數字，再來做討論，結果是在野黨團自己撕毀了承諾。

卓榮泰強調，但是行政院仍然會利用本週，跟地方政府再做溝通，希望能夠達到一個最高的共識，「這個共識之後，就會有一個具體的數字出現，我認為這個具體的數字將會再次地證明，行政院在這次院版的《財政收支劃分法》中，關於統籌分配稅款、一般（性）補助款以及計畫型補助款，3項加起來對地方的補助，絕對高於114年度的數字。」

而藍委賴士葆今日受訪時指出，昨天財政部長莊翠雲打電話給他，說各縣市可分配金額「算不出來」，國民黨講得很清楚，試算表一定要出來，根據政院版本多少錢再來討論，他不是黨團幹部，但認為國民黨付委機率不高。

另外，民眾黨今日中午在程序委員會提案，將院版暫緩列入報告事項，表決結果九人贊成、七人反對，程序委員會同意暫緩列案。

對此，卓榮泰下午出席活動時接受媒體堵麥時回應「立法院一年來三次修財劃法，哪一次他們在付委前提出過任何的數字版本？所以這個是雙重標準，為難政府！」

（圖片來源：讀者提供、國會頻道）

