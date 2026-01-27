在野稱嚴審台美貿易協議 總統賴清德籲勿推翻談判成果

台美關稅談判由行政院副院長鄭麗君領軍，經過近1年磋商，拍板比照鄰近國家日韓15%不疊加。目前簽署了「投資合作備忘錄」，下一步等台美貿易協議完成後，將送交立法院審議，但在野黨團質疑細節蓋牌，都表態會嚴格審查。

國民黨立委賴士葆表示，「如果國會都是橡皮圖章，那就不叫國會了，談這15%，這點我們是接受的，這點要肯定的，但是要投資這麼多，有什麼配套？」

民眾黨立委林國成說，「都是卑躬屈膝的以美國的意見為意見，在整個關稅談判的過程當中，第一、不透明、不公開，該爭取的還是要爭取。」

廣告 廣告

民進黨立委張雅琳表示，「請教國民黨跟民眾黨是認為，這樣的協議不夠好嗎？是不是應該要多去民間走走？」

不過同時間，川普卻突然宣布，因為南韓國會沒有履行與美方的貿易協議，要把原本說好的15%拉高到25%。

總統賴清德接受電視台專訪時則喊話，希望在野黨給予支持，不要焦土政策，強調一旦談判成果推翻，經濟衝擊會非常大。就連商總理事長許舒博示警，看到南韓的例子，台灣應該引以為戒，美國商會更呼籲，別讓台灣錯失深化台美科技合作的關鍵機會。

台灣美國商會理事長陳幼臻表示，「這份台美之間的貿易協定，是朝著正確方向邁出的正確一步，並且為台美之間長期的技術合作，提供了一個架構。」

全國商業總會理事長許舒博認為，「台灣的國會假使針對這個，所謂的台美關稅一直不簽訂，或者不通過的狀態之下，也有可能再回到25%，甚至還回到原來的架構。」

至於美國是否有給台灣時間壓力？總統賴清德回應，美國一定希望台灣能盡速正式底定，讓台美雙方都能依照約定，來進行投資與產業合作。而至於後續第2階段對等貿易談判，除了農產品、汽車及相關零組件的市場開放項目，包含立法院的審議，也將成為推進關鍵。

更多公視新聞網報導

美最高法院將審關稅合法性 貝森特：可望繼續執行

我與美副貿易代表互動 楊珍妮：細節不便透露

輝達、台積電在美共製AI晶片 川普稱關稅讓廠商回流美國

