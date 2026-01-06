在野稱TPASS是舊計劃不受影響 陳培瑜打臉：試辦轉新興預算全卡關

今年度總預算卡關，攸關通勤族權益的TPASS補助恐斷炊。資料照片，全家提供



今年度總預算持續卡關，攸關通勤族權益的TPASS面臨斷炊，在野黨則稱TPASS是舊計畫可繼續動支，遭民進黨團書記長陳培瑜打臉指出，TPASS過去是試辦計畫，現已由試辦轉為「新興計畫」，所以北北基桃4縣市首長跳出來說要想辦法去支付相關費用，若總預算不過，交通部根本無法支付補貼，呼籲在野黨以人民蒼生為念，全民福祉不能斷。

民進黨立委張雅琳表示，北北基桃4個國民黨執政縣市首長將在12日開會討論如何找出經費救通勤月票，「但卡總預算的是國民黨，在地方喊沒錢的也是國民黨。國民黨內部要不要先好好地討論一下？」請台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、新北市長侯友宜和基隆市長謝國樑好好地跟國民黨立委溝通，盡快審查總預算，這才是真正能救TPASS的關鍵良藥。

廣告 廣告

民進黨立委吳思瑤也指出，蔣萬安要解決TPASS的問題，最快、最好的方法，就是拿起電話，遊說、動員國民黨自家立委，不用捨近求遠開會，程序委員會就可以讓總預算的僵局獲得解套，「蔣萬安應當選擇便利的、正確的、智慧的做法。」

吳思瑤說，TPASS若斷炊，台北市的通勤族絕對是影響最大的族群，喊話蔣萬安速解套。

更多太報報導

綠營再籲在野黨勿卡總預算 憂社福補助、治水預算斷炊犧牲全民利益

年輕人騎車衝陽明山「冷到下不來」扣119 急診醫警：短暫出門也要保暖

不穿NIKE套裝了！馬杜洛「穿新衣」上銬還比讚 品牌官方發聲了