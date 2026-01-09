在野第6度封殺國防特別條例付委 政院：浪費寶貴的防衛時間

行政院發言人李慧芝。（本報資料照片）

立法院會今（9）天表決議事日程草案，行政院提出的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案再度遭藍白挾人數優勢第6度封殺，至今無法付委審查。行政院發言人李慧芝表示，不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間。

立法院今日通過藍白黨團所提出的議程草案，其中未包含國防特別條例與院版《財政收支劃分法》等案，李慧芝表示，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

