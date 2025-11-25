在野續攻民防手冊！藍酸蓋泡麵剛剛好、白嗆花二備金印垃圾

國民黨前發言人李明璇酸說，「全民安全指引」蓋泡麵剛剛好；民眾黨中央委員林昭印也說，是花第二預備金印了這本「垃圾」。（圖／翻攝自李明璇、林昭印臉書）

為加強防衛韌性，國防部動支第二預備金，製作「全民安全指引」手冊約1100萬份，並普發全民家戶。不過在野持續猛攻浪費公帑，國民黨前發言人李明璇就酸說，這本小橘書「蓋泡麵剛剛好」；民眾黨中央委員林昭印也說，是花第二預備金印了這本「垃圾」。

民進黨立委蘇巧慧昨於內政委員會質詢時表示，針對民防手冊，她看到很多坊間說法，有人質疑浪費公帑、有人認為是在宣布台灣要打仗了，甚至還有人拍下照片，表示手冊被當成廢紙丟到回收桶。對此，內政部長劉世芳說，提供這樣訊息的人不是公主病就是王子病，可能是在無塵室長大的，希望先看一下內容，再決定要不要丟到回收桶。

「報告部長！我沒有亂丟小橘書，把它拿來蓋泡麵剛剛好。」李明璇今發文酸說，劉世芳不檢討手冊內容，反而先罵丟書的人民有「公主病、王子病」，建議劉世芳好好翻一下這本小橘書，模擬一下在斷電斷訊情境下，要靠這本小橘書找出避難所有多難。且除了繁瑣步驟、互相矛盾的邏輯；另外也有胸腔科醫師提醒，其中CPR位置畫錯了，照手冊的教學會把人壓死。

李明璇直言，不是不能印民防手冊，而是內容不要那麼瞎；本來就該正視重大天然災害及任何危機的風險，大家預先做好準備，但都要花費公帑了，能允許內容漏洞百出嗎？她強調，自己從來沒有、也絕對不會鼓吹投降，只是希望政府拿出真正的智慧與能力，讓國家遠離戰爭，而不是靠一本漏洞百出的小橘書來自我催眠。

李明璇也說，既然民進黨這麼愛搬出瑞典，也順便提醒一下瑞典精神。二戰期間，瑞典首相（Per Albin Hansson）曾在全國廣播裡明白宣示「瑞典會不惜一切代價遠離戰爭。」這才叫負責任的政府，如果民進黨想學瑞典，就請從這句話開始學起。

國民黨立委賴士葆也說，劉世芳講話很奇怪，就是有人針對手冊提出疑惑，且非戰時有小冊子的國家不多，我國卻花了很多錢印手冊；且只是有媒體發現有人丟在垃圾桶，劉就說別人公主病，劉講這個話才是公主病，以我為尊、不能批評，把自己內心深處的話說出來了。

林昭印也在臉書上表示，在民進黨執政下，劉世芳不小心說了大實話「台灣變成多災多難的國家」，還說把小橘書丟垃圾桶的，要不是公主病、王子病，就是在無塵室長大。可花國家的第二預備金印這本「垃圾」，到底是誰有病？



