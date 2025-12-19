在野聯合啟動彈劾總統程序 總統府：合乎憲政都會給予尊重

賴卓政權不副署《財劃法》修正案，引發憲政風暴，在野醞釀彈劾和罷免總統，總統府發言˙人郭雅慧今（19）日表示，在野黨所採取的這兩項大動作，恰恰好足以證明，在憲法上立法院是有手段可以對行政院長和總統進行制衡，沒有所謂行政濫權這件事。任何只要合乎憲政體制，我們都會給予尊重。

郭雅慧。（圖／總統府提供）

郭雅慧陪同總統前往竹科，出席「AI新十大建設座談會」會前受訪，作上述表示。

郭雅慧還說，更何況行政院卓院長在不予副署時，有向國人和媒體朋友清楚說明，他是依照憲法37條賦予的權力不進行副署。面對的問題，實在是因為在野黨提出太多濫權、違法的法案，他是基於希望能夠保護國家安全，也維護財政穩定三大原則，因此才決定不予副署。

廣告 廣告

郭雅慧公開向在野黨喊話，希望在野黨注意，依照憲法明文規定，總預算必須是在12月31號之前完成審查，今天已經19號，呼籲在野黨立委要注意總預算至今仍然躺在立法院當中四個多月，希望能夠在年底31號之前，依照憲政程序完成審查，才有利於國家正常運作。

藍白聯合啟動彈劾賴清德總統。（圖／中天新聞）

延伸閱讀

蔣萬安抗綠金句連發！鈕則勳：在野第一勇

突破156萬人要彈劾賴清德！網路發起連署熱度夯到一度癱瘓網站

藍白聯手提案彈劾賴清德！彈劾文全文一次看