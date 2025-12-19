在野聯手彈劾總統 馬文君、廖偉翔：賴清德應向國人說明 11

繼國民黨與民眾黨立委18日通過提案，移請監察院彈劾行政院長卓榮泰，在野黨今（19）日再對總統賴清德提出彈劾案。立委馬文君表示，這不是政黨對立，而是一名立法委員在憲政危機前，必須站出來的責任；她強調，民主不是讓任何人凌駕憲法之上，總統與行政院長的權力，都必須受到憲法節制。

「這次行動，不是為了政治得失，而是要求制度回到正軌。」馬文君說，爭議的關鍵，來自行政院長拒絕副署立法院三讀通過的《財政收支劃分法》。依憲政原則，行政院可以反對、可以提覆議，但不能用不副署的方式，實質癱瘓國會立法權。

馬文君進一步說，更嚴重的是，總統隨後未依法公布法律，使已完成立法程序的法案，陷入無法生效的狀態。如果行政院長可以不副署、總統可以不公布，那麼未來任何法律，只要行政部門不認同，就可能被擱置，這將動搖整個憲政體制。她要求行政權向國會、向人民說清楚，「憲法是否允許，用行政手段否決立法權？」

立委廖偉翔則指出，立法院三讀通過的法律，賴清德總統不願意執行，即便罷免、覆議等民主程序都已經告訴執政黨，這些法案就是人民期待，賴清德仍然意孤行，罔顧民意。他說，行政院不副署，賴清德也不依《中華民國憲法》第72條規定公布，違憲失職，更會讓國家陷入濫權專制。

廖偉翔表示，《財政收支劃分法》是27年未修，昔日更被民進黨列為「第一優先法案」的重要修法，國家憲政不容挑戰、地方建設進度不容延宕。所以今天在野黨全體一致，向監察院提出賴清德彈劾案，對人民負責，接下來更會舉辦全國性的彈劾賴清德公聽會，讓人民的意志能夠貫徹。

