在野聯手推動反年改、賴清德組「便當會」全面迎戰...許美華指「行政權終於決定硬起來」：若不接受就提不信任投票、倒閣！

立法院昨（12日）在藍白立委聯手之下，以人數優勢推動多項公教退休年金停砍法案。對此，反紫光成員許美華指出，大罷免大失敗之後，這些事都在預期之中，「而且，最近終於看到行政權決定硬起來」。她喊話，「直球對決，這樣就對了！把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」

針對藍白聯手通過終止年改法案，公教退休基金提前破產，7000 億缺口全民買單，每個台灣人要多負擔3萬，許美華昨日於臉書發文表示，「我的心情很平靜、也很篤定」。她說，因為，大罷免大失敗之後，這些事都在預期之中，「而且，最近終於看到行政權決定硬起來」。

廣告 廣告

許美華指出，這兩日民進黨立委陸續表態支持行政權強硬，總統賴清德也出面邀請全體黨籍立委便當會，凝聚全黨行政、立法共識，正面迎戰藍白惡法，「應該已經有明確方向了，焦慮很久的1450可以先放下了」。

許美華提及，這兩日傳出行政院長卓榮泰想要「公告、不執行」的風聲，引起很多爭議和辯論，「但不管是『不副署、不公告』或是『副署、公告，但聲請釋憲不執行』，都是行政權對抗藍白惡法的方式，只是基於是否合法合憲，到底應該走哪條路的選擇」。

許美華提到，賴清德在跟黨籍立委的午餐會後，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱轉述結論，「因應憲法法庭被癱瘓的情況下，未來面對這項憲政變局，對於擴權、濫權、破壞權力分立有違憲之虞的法令，且無法透過憲法法庭、大法官會議予以仲裁的情況下，總統考慮請行政院長依照憲法上明文的副署權後續應處作出決定，回歸憲法機制」。

許美華認為，「賴清德應該是傾向我們的多數意見，希望卓院長善用『副署權』，也就是『不副署』的選項」。她續指，鍾佳濱還說，「立法院已經8次否決行政院移請覆議的提案，覆議案被否決，行政院仍然無法執行，在這種情況下，如果國會認為閣揆不適任、不稱職，就應該依照憲法的機制，以不信任投票表達對行政院的否定」。

許美華分析，執政黨的態度很明確了，「行政權強硬，把球丟回去給藍白立委，如果不接受就來提不信任投票，來倒閣吧！」她直指，「直球對決，這樣就對了！也只有這條路了」。

許美華表示，目前行政院第一個要處理的藍白惡法，是違憲違反公債法上限的《財劃法》，行政院長決定要不要副署的截止時間在12月15日，「對《財劃法》到底卓院長會選擇哪條路，我其實沒有太堅持」。她說明，因為藍白後面還有許多危害國安、可能破壞台灣民主選舉機制、幫中國洗人口、洗產地等等更嚴重的法案，正等著上桌。

許美華點出，如果要她來選擇，其最在意、最希望執政黨一定要用行政權擋下來的法案，會是「不在籍投票」、「放寬中配參政權」、「放寬中配取得國籍年限六改四」、以及國民黨立委陳玉珍提案幫中國洗產地的《離島建設條例》，將新設「離島自經區」。

最後，許美華提醒、同時拜託執政黨行政團隊、立委還有各級民代，要開始思考如何跟各地民眾對話、溝通、說明，「藍白立委正在國會做哪些爛事」、「為什麼行政權必須硬起來對抗」。

許美華說，這些對話和溝通，不能只是靠圖卡、網路傳播，「必須要官員、民代分頭下鄉，到里民中心、到廟口、到市集，去到台灣各個基層角落，跟民眾面對面，不厭其煩的去說清楚、去爭取更多民意支持」。

許美華直言，「這不是為了選舉選票，是為了凝聚台灣更大共識，關乎這個島嶼未來的命運和走向」。她再次強調，「這事非常重要，請執政黨承擔，萬事拜託了！」

（圖片來源：許美華臉書、三立新聞）

更多放言報導

國眾立委「二度擋1.25兆國防特別預算」、谷立言出面喊話！許美華揭「美國強硬起手式」：比台人更擔心藍白賣台！

社群帳號設公開供審查入境資格！AIT祭申請簽證新策...許美華酸：常發表讓美國不爽的高論仔，自己想清楚、看著辦吧！