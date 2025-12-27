在野聯手提案彈劾賴清德 吳欣岱批國民黨成憲政危機
[Newtalk新聞] 立法院昨在藍白兩黨聯手下，通過對總統賴清德的彈劾提案，將於明年1月21日首度邀請賴清德到立法院說明，並在5月19日進行彈劾案投票。台灣基進秘書長吳欣岱則批評，國民黨發起彈劾總統與阻止軍購，已成為憲政危機 。
國民黨立法院黨團傅崐萁抨擊，賴清德下令對國會通過的法案不副署、不公布、不執行，形同獨裁、廢掉中華民國國會；賴清德還教唆五位大法官排除三位現職大法官，在未足法定員額情況下，片面把中華民國憲法踐踏在腳下，賴總統毀台、賣台、窮台，又毀憲、亂政、恐怖統治，因此，國民黨團與民眾黨團正式提案連署彈劾賴總統。
時代力量秘書長林邑軒則指，台灣正面臨總預算卡關、彈劾總統案及憲法法庭僵局等疊加的憲政危機，反映出背後的政黨利益與地緣政治角力。
林邑軒表示，1.25兆元對美軍購預算在國民黨立委翁曉玲主導下再度被退回。儘管美國在台協會發文支持台灣強化防衛，國民黨仍在程序委員會擋案，這種連討論機會都不給的作法已打破國會慣例。此外，立法院前院長王金平辦餐會未邀國民黨主席鄭麗文，加上多名立委敏感時刻赴廈門，皆顯示國民黨在美中台角力中的內部混亂。
吳欣岱觀察，美日已將台灣視為重要盟友，討論納入無人機產業鏈與環太平洋軍演，國民黨卻展現強烈親中色彩，將中國威懾當作爭取支持的燃料，以和平之名接受併吞論述；甚至在國內社會不安時，立委仍前往中國參加台商活動，政治動機令人質疑。
吳欣岱更認為，隸屬解放軍情報部門的「廈門四辦」，長期以商業交流吸引台灣軍警，本就是一種統戰破口。
林邑軒最後補充，明年上半年將圍繞總預算、彈劾總統及民粹式公投三大主軸。在野黨可能利用民眾對制度的不信任，提出司改或治安公投，為 2026 年選舉進行政治動員。林邑軒總結，憲法法庭因人數問題陷入爭議，且彈劾案通過門檻極高。在美中博弈框架下，國內政黨的能動性與防衛意願，將是國際社會觀察台灣是否值得信任的關鍵。
