在野聯手 3度封殺國防預算排案

立法院16日召開程序委員會，在野黨再度以人數優勢，封殺1.25兆元國防特別條例及政院版《財劃法》草案。（劉宗龍攝）

行政院長卓榮泰宣布不副署《財政收支劃分法》再修正版，朝野對峙升溫，藍白兩黨立委16日在立法院程序委員會，再度封殺行政院版《財劃法》以及1.25兆元國防特別預算條例排入院會報告事項。這是該預算第3度遭到藍白聯手擋下，也讓115年度中央政府總預算案能否完成審查，面臨極大挑戰。

民進黨立委昨在審查時，特別準備標語和口號「強化民主防禦能力，充足實力爭取和平」，呼籲藍白別再阻擋，但最後表決仍以8票對10票再度遭封殺。此外，賴清德總統表示願赴立法院說明，未來將交由朝野協商決定。

朝野對立升高，總預算案能否完成審查，其中運動部今年9月才成立，幾乎都是新興計畫預算，影響最大。民進黨團幹事長鍾佳濱昨指出，明年度總預算編列2.65兆元，包括社保支出、社會安全及福利保障等預算，有很多是新興計畫，若不能通過，會影響民眾權益，呼籲在野黨三思。

國民黨團總召傅崐萁反批，卓榮泰主張《財劃法》再修正版違法，且不副署，另方面又對已副署、承認合法的軍人與警消待遇案，卻未編列在總預算中，形同選擇性守法；而總預算並非立院不願審查，而是政院提出違法總預算，根本無從審起。

民眾黨團副總召張啟楷也痛批民進黨倒果為因，源頭是因綠營未依法編列軍人加薪、提高警消退休金等預算，只要趕快補好就可解決，「解鈴還須繫鈴人，解決問題的鑰匙，就在民進黨自己手上。」

另民眾黨團爆料指行政院祕書長張惇涵透過幕僚聯繫，有意在今天以非公開方式拜會溝通中選會人事，但因政院先前已多次對外表態，如今轉私下協調，黨團難以認同，婉謝拜會。國民黨團則認為張的層級是否足夠？代表誰來談判？若授權不明確，難以解決問題。