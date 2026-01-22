「在野聯盟」現歧異？ 藍白「不在籍.黨產」不同調

台北市 / 綜合報導

從2024年現任立委上任以來，藍白兩陣營在許多法案與議題上都有合作，不過最近似乎有一些議題，兩黨有不同的看法。像是民眾黨想推「不在籍投票」，但是在黨團協商時，國民黨保守表示，還要等待社會共識。另外，針對國民黨立委提出的不當黨產修正案，民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團還在進行內部研議跟討論。而在地方選舉上，藍白合作也面臨競合，而且縣市長合作可能不是真正的深水區，議員選舉才是。例如在新北市，民眾黨剛剛通過一波市議員提名，分別在被視為五五波的板橋、以及藍營優勢的中和提出人選。傳出有地方人士指出，這次藍綠在議員提名上都變得很保守，以「先守住席次」為主。

藍白立委高喊口號展現一致立場，兩黨立法院黨團總召站中間。從2024年上任以來，藍白黨團在多項法案合作，但近期部分議題出現不同聲音，民眾黨近期造勢，2026地方選舉年，擁有不少年輕選民支持的民眾黨，力推「不在籍投票法草案」。

因為部分國民長年在外地就學工作等因素，導致無法投票。草案中包含兩種方式，「移轉投票」與「指定場所投票」。但國民黨立委認為，「移轉投票」因為可以跨縣市投票，涉及各地選委會造冊以及戶籍與選務系統對接等，所以持保留態度。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說：「我們持續爭取國會其他政黨的支持。」立法院國民黨團書記長羅智強說：「國民黨民眾黨對法案都會有很多溝通討論。」藍白合主旋律持續進行，任何發言都得謹慎。但國民黨立委力推的另外一項法案。

國民黨立委游顥等人，提出「不當黨產」修正案，擬將救國團和婦聯會，排除在「黨產條例」適用範圍。黃國昌之前也說，針對「黨產條例」修法，民眾黨團還在進行內部研議跟討論。

國會議案合作有部分意見不同，藍白在選戰上的合作也得面對競合關係。民眾黨通過第四波議員提名，黨主席黃國昌已表態參選的新北市，板橋選區提名林子宇中和選區提名陳怡君。有平面媒體引述地方人士指出，藍白合在市長層級不難，議員選舉才是真正的「深水區」，藍綠這次議員的提名策略，相較之前著重「擴張」，現在轉趨保守。

以這兩個選區來說，板橋，被視為五五波選區，2022年當選的議員，國民黨五席，民進黨四席，而國民黨的葉元之2024年當選立委，現在藍綠各四席，雖然藍營有一席空間，但民眾黨確定提名人選；中和，傳統上的藍營優勢選區，現任國民黨四席，民進黨兩席，民眾黨提名一人。

而另外，民眾黨在新北已表態參選的，還有三重蘆洲的周曉芸以及汐金萬選區有兩人表態。三蘆選區被視為傳統綠營優勢選區，2022年當選的議員，民進黨就占六席，另外一席無黨籍，國民黨議員只有兩席，策略可能傾向保住兩席現任議員；而在汐金萬，原本藍綠各兩席，廖先翔後來當選立委，現在藍營看似有一席空間，而民眾黨已有選將表態，預計將進行初選。

新北市三蘆選區議員(國)王威元說：「三重蘆洲外來人口比較多，多元文化薈萃，新興政黨樂意提名大選區，應選9席空間空氣票當選門檻8到10%可能當選一個議員，民眾黨議員選舉離不開組織，台北市選民可能空氣比例高一點，新北組織比例高一點。」

新北市板橋選區議員(民)黃淑君說：「其實我們不應該是，針對政黨利益的考量，而是各候選人，在該選區是否可以提出更誘人的政見。」藍白要持續合作，在國會在地方選舉，都有要面臨的課題。

