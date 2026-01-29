在野自推國防特別條例窒礙難行？國防部官員：建案恐需推倒重來

國防部戰略規劃司長、中將黃文啓今（29）日接受專訪時表示，若條例僅列主要武器裝備、其餘略去，將與「整體獲得規劃書」無法吻合，而建案作業規定中，預算額度差異只要超過「10億」以上，就得重新進行審查，「7天內要送預算書表根本不可能做得到」。(本報資料照片)

國防部政務辦公室主任、中將孫立方中將與國防部戰略規劃司長、中將黃文啓中將今（29）日專訪時，針對在野黨自提國防特別預算條例草案，黃文啓直言，若條例僅列主要武器裝備、其餘略去，將與「整體獲得規劃書」無法吻合，而建案作業規定中，預算額度差異只要超過「10億」以上，就得重新進行審查，「7天內要送預算書表根本不可能做得到」。

針對《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》審議、軍購作業流程、資訊揭露方式、外界流傳數字與採購爭議等議題，孫立方說明，軍購前期作業時間很長，過程中需與美方密切協調，而基於台美默契，相關內容不會在特定程序完成前「敲鑼打鼓」對外說明。

他說，不過當美方完成特定程序、國防部也完成相關作業後，國防部會在立法院以機密會議方式向立委報告，並於機密會議結束後「有一個公開版」對外做說明，強調國防部持續重視如何與大眾溝通。

黃文啓說明，建案作業流程中的文件經過嚴格審視，前期作業時間長，其中主要建案文件稱為「整體獲得規劃書」，預算書表則依據「整體獲得規劃書」的「期程工項」排列特定武器系統各年度進度與所需預算，若預算編列未按「整體獲得規劃書」進行，將與事實完全脫節。

他指出，文件涵蓋主要武器裝備、附屬工程、後勤維保、接裝與後續訓練，以及部分行政費用，若條例僅列主要武器裝備、其餘略去，將與「整體獲得規劃書」無法吻合。他進一步指出，國防部目前特別預算的預算書表已完成行政院審議，待特別條例通過後即須送出；倘若此時預算項目改，則必須先把預算書表徹底修改，並重新走核定程序。

黃文啓直言，建案作業規定中，預算額度差異只要超過「10億」以上，就得重新進行審查，其中一旦「系統分析」被動到，相關程序需重新審查、重新核定，「7天內要送預算書表根本不可能做得到」，並表示在野黨若要提出版本或項目，建議依國防部建案作業規定，使用各項目已完成工項的文件去做，否則已經行政院核定的文件恐需打掉重練，使整個程序全部再來。

針對軍售案保密範圍，黃文啓表示，部分軍購案尚未完成美方「知會國會」程序，依現行法律與美國《安全援助管理手冊》規定，在未知會國會前雙方均列為機密，另台美共同採購部分屬國與國協議，亦不可能在此時公開細部內容，只能在機密專報向全體立委說明。

