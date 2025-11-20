在野若杯葛院版《財劃法》？ 卓榮泰：會拜託民進黨團據理力爭

行政院20日召開記者會說明院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院副院長鄭麗君（左起）、行政院長卓榮泰、行政院秘書長張惇涵出席。廖瑞祥攝



行政院院會今(11/20)日討論通過行政院版《財政收支劃分法》修正草案，行政院長卓榮泰表示會盡快送交立法院審議，若受到在野黨杯葛政院將如何因應?卓榮泰說，如果行政院仍然是覆議未成、提出釋憲，這好像歷史重演，他也忘記已經提多少次附議，不過他要再次強調，行政院提覆議都是被動。如果未來立法院繼續杯葛，他會要求也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這個牽涉到未來國家財政整個結構的問題。

卓榮泰今日親自主持院版《財劃法》說明記者會，向國人說明規劃內容，他說，這一次因為有一個最大共識的版本在這裡，他真的希望立法院能夠有機會重新審慎審視各種版本，如果這個版本能夠取得國人的支持、取得國人的信任，他想，國人的信任就是對行政院最大的支持。

他指出，如果他們仍然是覆議未成、提出釋憲，這好像歷史重演，他希望立法院能夠有機會重新審慎審視各種版本，但若未來立法院繼續杯葛，他會要求也拜託執政黨黨團一定要據理力爭，因為這個牽涉到未來國家財政整個結構的問題，如果明年的中央政府總預算無法如期地被審議通過執行，受害的不是政府、不是中央或地方政府，受害的是全國人民，那最終誰要負起這個責任?所以希望已經送到立法院的，就如期審慎地去審議。

對於立法院要求退回重編，卓榮泰認為這毫無道理，無法接受，即使退回也無法重編，即使重編也不能違法重編，所以都是無法執行，這個道理很清楚。

至於在院會中6都代表的態度，卓榮泰表示，代表6都的地方首長他們在表達疑慮之前都說過了，對行政院能夠在此時提出一個院版《財劃法》是持正面的態度，也認為過去很難做到的工作，我們今天做出來，就內容的討論上，當然他們關心自己縣市未來的分配，因為是在前天才跟地方再度就中央地方事權分配做最後確定，雖然沒有經過設算，但這個設算一定要精準，今天雖然沒有把每一個縣市的統籌分配稅款、一般性補助、計劃型補助的數字說明，但已經把指標說明清楚，「我認為地方的財主人員應該看得清楚，這應該是一個合理穩健的《財劃法》。」

