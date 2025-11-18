在野要求依新修《財劃法》編列總預算 卓榮泰：超過《公債法》上限無法編列

行政院長卓榮泰赴立法院備詢。資料照片



行政院長卓榮泰今(11/18)日表示，如果按照上禮拜五通過的國民黨版《財劃法》的標準，來編明年的中央政府總預算，會出現5600億的舉債，那已經超過《公債法》的上限，所以已經不是有沒有辦法執行的問題，是有沒有辦法編列的問題，「這真的是窒礙難行，我沒有辦法來執行這樣的工作」。

卓榮泰今日赴立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備詢，立委沈伯洋、張雅琳都詢問，藍白認為已經啟動了《財劃法》修法，行政院就應該針對明年的預算進行重新編列，面對又有一個新的惡法《財劃法》的通過，行政院有什麼因應方式?

卓榮泰回應說，今年已經舉債2992億，如果加上要恢復計畫型補助2600多億，表示要增加5600億的舉債，這已經違反《公債法》的規定，我們是編不出來的，況且拿掉4165億的統籌分配款，再把計畫型補助全數給地方，再把一般型補助又不考慮到中央地方的事權劃分，全部要再給地方，那中央可做的事情就非常的有限，明年再有任何天災，中央有什麼能力去幫助地方?

卓榮泰指出，像這次豬瘟、颱風、堰塞湖都是中央幫助地方，今年特別的是還有國際的這種談判，明年如果有任何的狀況來，我們將沒有能力，所以一直削弱中央的國庫，一直要把政府癱瘓、圍堵在這裡，到底用意何在?

他表示，上禮拜五的內容完全沒有辦法解決過去所謂公式錯誤，垂直水平分配不合理、不平均這樣的狀況，所以這個也是執行不得的，希望禮拜四送出行政院版本，委員們能夠再詳細的看看我們這個版本的內容，能不能更普遍照顧到各縣市、是不是從中央地方的事權分配上更合理、是不是各縣市的分配更平均，同時中央地方能夠有更加強的夥伴關係等等這樣的原則，如果能夠從新檢視，「至於禮拜五的那個，我想技術上用議事的處理是可以的」，那需要做到什麼程度，行政院先保持各種可能性，唯一的就是依照那樣的版本我們編不出預算、無法執行。

卓榮泰強調，行政院如果要編這樣的標準內容的版本，主計總處不會同意，因為超過了《公債法》，財政部也不會同意，所以我們編不出來，退1萬步講，如果違法編出來了，我們承受這樣的責任，但明年當中央政府被大幅拿走統籌分配稅款，被大幅拿走一般型補助跟計畫型補助款，中央國庫會被縮小到很小，明年沒辦法做很多應急性的工作，如果明年還要做特別預算的話，就要更擴大中央政府的財政，雖然不列在《公債法》裡面，但實際上就是擴大中央政府的財政，大家不是說不要債留子孫，為什麼一定要做這樣的工作?

他反問，拿去給地方政府的4165億元地底做了什麼事情，到現在沒有地方清楚的說他多拿了這些要多做什麼事情，我們只是告訴他中央地方的事權要分清楚，地方就跳起來，營養午餐不能出、水電費不能出，都沒想到拿了幾百億，去專注這個兩、三億的錢上面，所以中央地方的事權一定要清楚，明年我們將沒有辦法在這樣的情況底下，有任何的中央調節能力，我們也不能再擴大政府的債務。

