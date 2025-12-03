在野要求總統國情報告即問即答 總統府：憲法法庭已判違憲
為了避免中共以訓轉演、以演轉戰，賴清德提出1.25兆國防特別條例，要打造台灣之盾，2日在立法院程序委員會闖關失敗。
在野以10比9票數封殺國防特別條例，暫緩列案，不排入院會。民進黨團手持看板，批評藍白是吳三桂，阻擋國防、迎敵人，國民黨團總召傅崐萁反批，不支持凱子軍購。
立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，「國民黨跟民眾黨針對所有保護台灣的法案或是預算，都在擋擋擋、一擋再擋，而根據他們自己提出來的賣台法案就一路的衝衝衝。」
立法院國民黨團總召傅崐萁說：「就在今天要塞進立法院的程序委員會，貿然的要全國人民在完全不知道情況之下，要一個空白的授權。」
藍白要求賴總統先到立法院，進行國情報告，說清楚台灣面臨的威脅，以及預算要買哪些武器裝備？也堅持即問即答，但民進黨團表示，即問即答已違憲。
立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「我們要求，我們付了錢東西要可以拿到，要不然我們付錢是在付辛酸的。」
總統府發言人郭雅慧回應，「總統願意合法合憲的前提下到立法院就國政方針以及國防特別預算向國人報告、也爭取國會支持。至國情報告以即問即答方式，憲法法庭已經判決違憲。」
府方強調憲法法庭已對113年憲判字第9號判定相關修法違憲，對於在野立委提出違憲要求，並阻擋特別條例排案，感到遺憾。
其他人也在看
「想毀掉中華民國的不是民進黨！」張禹宣轟鄭麗文：每一步都在分裂台灣
近來國民黨立委遭質疑「赤化」，先前國民黨主席鄭麗文曾表示，「把中華民國毀了，對誰都沒有好處」。媒體人張禹宣就直言「想毀掉中華民國的不是民進黨是鄭麗文」，怒轟如今國民黨在鄭麗文的領導下，不斷放大中國弱化中華民國的概念，每一步動作都在分裂台灣的社會認同，弱化中華民國原先能代表的團結象徵。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 194
郭正亮驚爆：2026、2028將有8官員被抓 賴清德現執政危機
國民黨副主席蕭旭岑在昨天表示，賴清德政府目前僅剩抗中策略可用，所有議題都被包裝成愛台灣的表態戰。然而，前立委郭正亮驚爆，有「重要人士」透露，2026年和2028年可能會有8名官員因司法手段而被逮捕，這些人包括縣市長及立法委員；賴清德可能會有執政危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 57
綠營派誰戰高雄？陳水扁鬆口「我第六感很準」 看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
藍綠白積極備戰2026大選，高雄、台南的選情對民進黨來說尤為重要，將派誰出戰也是各界關注的焦點之一；前總統陳水扁廣播專訪民進黨立委邱議瑩，面對這位高雄市長初選參選人，陳水扁自認「第六感很準」表示，現任高雄市長陳其邁心目中，應該早已將邱議瑩視為最佳接班人。談到即將到來的地方選舉，陳水扁直言，期中選舉向來考驗執政黨，看好總統賴清德「打破魔咒」、在2026九合一大......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 205
不選台北市長！王世堅首曝原因超心酸
[NOWnews今日新聞]民進黨立委王世堅今（2）日接受政論直播節目《中午來開匯》專訪，作為台北市長熱門人選，他首度談及不參選原因，直言因自己是228與白色恐怖受難者後代，若輸給蔣家的下一代，他將無法...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 71
李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」
CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導 民眾黨發言人李有宜11月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 23
民進黨「慧瑩連線」民調惹議！牽動綠營情勢變化、引黨內關切
雨晴指標公司最近公布民進黨與國民黨高雄市長參選人對比式民調，民進黨立委邱議瑩以51.9%支持度領先國民黨立委柯志恩23....聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 96
中國沒有要放過高市早苗 國安人士點出下一個對日本出手時間點
日本首相高市早苗於11月7日在日本國會答詢中提及，「台灣有事」可能構成日本的「存亡危機事態」，並暗示在日本現行的「安全保障法制」下，日本或可判斷行使集體自衛權。北京對高市的發言反應激烈，我國安體系觀察中國近期一連串對日本的作為，也接收來自日本友人的訊息，據指出，日人經此一役後，對台灣的處境感同身受，不少日人對我方表示，「親身體驗了台灣人的日子」。國安人士指出......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 188
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 65
賴清德示警「愛國者治台」 遭嗆「現在是害台者治台」
總統賴清德2日發出嚴正警告，指在野黨若接受中國要求的九二共識及一個中國原則，未來恐淪為「愛國者治台」，就像現在「愛國者治港」一樣。同日晚間，國民黨副主席蕭旭岑隨即強硬回應，台灣現在就是「害台者治台」，批評賴政府推動龐大軍購預算排擠民生需求，並指責賴清德政府將台灣推向戰爭邊緣。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 76
「江啟臣民調輾壓」國民黨續掌台中穩了？藍議員曝隱憂：最怕這事發生
《CNEWS匯流新聞網》11月30日針對台中市長選戰發布最新民調，呼聲最高的國民黨立委、立法院副院長江啟臣，在對上民進黨立委何欣純時，以43.9%的支持度取得輾壓式領先；對此國民黨台北市議員詹為元提醒，民調領先太多最容易有的隱憂，就是選民認為「一定當選」而不出門投票。詹為元在《週末大爆卦》節目中表示，黨內多人有意挑戰縣市都是好事，因為可以提前炒熱選情，因此無......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 13
江啟臣民調大贏何欣純18.9％？他爆仍有隱憂
[NOWnews今日新聞]《匯流新聞網》昨（30）日公布最新民調結果，2026台中市長選舉藍綠對決態勢中，國民黨立委、立法院副院長江啟臣以43.9％支持度領先民進黨立委何欣純的25.0％，雙方差距達1...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 37
宏都拉斯有望與台灣復交？ 川普加持親台派候選人勝出｜#鏡新聞
我國前友邦國家宏都拉斯，昨天(美11/30)舉行總統大選，而「親中議題」成為這次左右選戰的最大關鍵，甚至可能進而影響台灣。因為兩位反對黨候選人都已經表態，勝選後就要和台灣恢復邦交。稍早初步開票結果出爐：由美國總統川普加持的國家黨候選人阿斯夫拉勝出。而他也在選前喊出，要和台灣恢復邦交。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 7
讚「最會打破魔咒總統」！ 陳水扁看好賴清德2026翻轉藍綠版圖
距離2026地方選舉剩下不到一年，各政黨布局逐漸明朗，前總統陳水扁認為，總統賴清德有望在明年地方選舉寫下佳績、翻轉藍綠版圖，因為賴總統是「最會打破魔咒的總統」，反觀藍營在執政縣市，縣市長人選尚未明朗，台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選
曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（11月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
遭質疑「被請辭」發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！
論壇中心／綜合報導備戰2026地方選舉，兼任民進黨發言人的新北市議員卓冠廷、戴瑋姍將辭去職務，卻遭到國民黨桃園市議員凌濤質疑。凌濤今天（2日）指出，這兩位發言人「被請辭」或「跳船」，都顯示他們在「自救」。卓冠廷聽聞後反酸凌濤，因為國民黨主席鄭麗文上任後，也是被迫請辭（國民黨智庫副執行長）的，自己有「創傷症候群」，就說別人也得了一樣的病。卓冠廷在《台灣向前行》節目中指出，凌濤是前主席朱立倫的愛將，鄭麗文上任就改朝換代了，國民黨內另有她要用的人，「所以被迫請辭的是凌濤，不是我們」。卓冠廷加碼大酸凌濤：「把自己發生的狀況來講我和戴瑋姍，卻還要我浪費時間占用公共資源來回應凌濤，好啦， 你成功了。」卓冠廷進一步指出，民進黨的黨章規定非常清楚，有要選公職的黨工必須在就職前一年請辭，如果自己2026年有幸連任議員成功，會在2026年12月25日就任，就必須依照黨章規定在2025年12月24日前請辭，例如也要參選議員的組織部主任張志豪，也已經在上週請辭。卓冠廷笑稱「這也是一個小指標」，如果想猜哪一個民進黨的黨工要參選，只要看最近沒請辭的人就是不選的人。卓冠廷透露，自己上週和戴瑋姍一起簽公文向主席請辭發言人，還沒有確定離職的時間，所以明天（3日）要一起出席中常會，由主席裁示做到什麼時候。原文出處：遭質疑「被請辭」民進黨發言人！卓冠廷酸嗆凌濤：有創傷症候群！ 更多民視新聞報導吳怡農曝北市民調！簡舒培喊話：做「這事」選對會才會挺！台積電提告羅唯仁！律師曝更重要目的：瞄準英特爾這件事！藍營批賴「情勢有危急成這樣？」 王義川酸：屎滾了才買馬桶？民視影音 ・ 10 小時前 ・ 1
戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分
即時中心／顏一軒、黃彥翔報導距離2026年九合一選戰倒數362天，副總統蕭美琴近期輔選行程增加，接連與民進黨台中市長參選人何欣純、新北市長參選人蘇巧慧合體勤走地方拜廟。對此，蘇巧慧今（2）日回應，蕭副總統的戶籍就在新北，也一直擁有高人氣，倘若能多來走走幫忙，當然對議員與市長的選舉都有加分。蘇巧慧表示，蕭美琴副總統在駐美期間締造最好的台美關係，台美從防疫到戰略合作都非常緊密，得到大家的肯定，她強調，蕭副總統戶籍就在新北，也一直擁有很高的人氣，她如果能來多走走幫忙，當然對市長到議員的選舉都會非常加分。原文出處：快新聞／戰貓加持！蕭美琴勤走地方輔選 蘇巧慧大讚：非常加分 更多民視新聞報導不畏中國打壓！巴拿馬國會訪團睽違8年抵台 林佳龍盼兩國重啟夥伴關係九合一倒數364天！不只要選上新北市長 蘇巧慧親曝總目標重啟核二？蘇巧慧喊言之過早：無核廢又安全才不反對民視影音 ・ 17 小時前 ・ 發起對話
最新民調出爐! 綠支持度33.2%.藍20.1%.白僅剩8.2%
政治中心／綜合報導美麗島電子報最新民調，民進黨支持度33.2%，國民黨支持度20.1%，民眾黨只剩8.2%，藍白相加比綠營還低，此外總統賴清德信任度與滿意度也緩步上升，而距離2026只剩不到一年，傳出綠營進入選戰模式，黨中央發言人卓冠廷與戴瑋姍將辭職回歸選區，人選將由立院黨團接手。民眾黨近期爆出走潮，創黨元老朱蕙蓉與發言人李有宜相繼退黨，士氣低迷也從民調上得到印證。國內朝野主要政黨好感度出爐。（圖／民視新聞）根據美麗島電子報最新民調，民眾黨支持度只剩8.2%，好感度僅有30.7%，國民黨支持度20.1%、好感度35.4%，民進黨支持度33.2%、好感度39.9%，藍白支持度相加比綠營還低，民進黨政黨民調攀升，總統賴清德滿意度也逐步回升，信任度上升0.6%來到42.3%，滿意度上升0.8%來到40.9%，兩項數據都是連三個月增加。立委(民) 賴瑞隆：「這段時間我們看到政府持續的有做事，持續的讓人民有感，也因此民調也持續的上升。」立委(國) 賴士葆：「一起努力啦，不管民調一時的啦，民調參考嘛，民眾黨還是有它一定的基層的支持度啦。」不只總統滿意度回升，卓內閣民調也往上走，滿意度與不滿度即將黃金交叉，而距離2026九合一選舉只剩一年不到，傳出為了因應選戰，執政黨將在明年農曆過年之際籌組「戰鬥內閣」，但黨中央否認。民進黨祕書長徐國勇強調總統民調已黃金交叉，駁斥有內閣改組想法。（圖／民視新聞）民進黨秘書長 徐國勇(12.01)：「我們現在的施政滿意度，其實從我們自己的民調，以及從震傳媒的民調都可以看得出來，我可以明白的告訴大家三個禮拜前，其實總統的信任度就已經超越不信任度，就已經黃金交叉了，我們的黃金交叉在信任度是穩定的，在這個狀況之下，我想沒有什麼所謂，內閣要改組了等等這些問題。」中央執政腳步越站越穩，沒有改組的準備，倒是黨中央，因為黨發言人卓冠廷與戴瑋姍將請辭回歸選區，曾任發言人的李坤城與林楚茵，可望再度回歸。立委(民) 吳思瑤：「我所知道的會從立院黨團來挖角，會讓立院黨團最熟知政治運作第一線的立委同仁來分工。」府院黨各自調整步伐，迎接2026地方大選。原文出處：美麗島電子報民調出爐 綠支持度33.2%、藍20.1%、白僅剩8.2% 更多民視新聞報導蔡正元竟認同陳水扁看法？親口認了：「她」恐重傷藍營2026選情表態不選台北市長！王世堅親曝原因 心中首選名單出爐侯漢廷稱「家產1/2到1/3」做國防 卓冠廷：偷換概念不累嗎？民視影音 ・ 15 小時前 ・ 發起對話
徐國勇一句話「想太多」否認內閣改組傳聞 將晤民團共商公投戰略
卓榮泰內閣上任至今已逾1年半，中間歷經大罷免失利以及8次對立法院提出覆議，近日總信傳媒 ・ 1 天前 ・ 8
王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導民進黨立委王世堅今（2）日表示，由於他身為白色恐怖與228事件的受難家屬，若在民主機制的選舉中再輸給蔣家下一代，他無法接受，這也是自己決定不參選台北市長、挑戰現任市長蔣萬安的重要理由之一。對此，民進黨台北市長擬參選人吳怡農回應，最後的提名取決於民進黨選對會決斷，相信選對會決定會反應市民期待。王世堅今日中午接受《CNEWS匯流新聞網》政論LIVE直播節目《中午來開匯》專訪。談及不參選台北市長的原因，他強調，自己身為白色恐怖與228事件的受難家屬，加害他們的人是蔣家的上一代，結果他父親、祖父的「父祖輩」受害，若到他這時代（選台北市長），竟然又輸給蔣家的下一代，他無法接受。民進黨王世堅今日接受《中午來開匯》專訪。（圖／《CNEWS匯流新聞網》直播節目《中午來開匯》提供）王世堅說，「上一代受害的時候，他們是用刀、用槍可以強制，他們是集權與獨裁可以加害你，現在開放民選之後，我在人民的選擇之下，我輸給他，我不但對不起我父親、我祖父，也對不起所有228跟白色恐怖的受難家屬」。記者提問，針對王世堅再度表示不參選，您有放心一點嗎？對此，吳怡農指出，自從他宣布參選以來，重心都放在了解市民的各種煩惱，準備提出改變台北的政見，最後的提名取決於選對會的判斷，他也相信選對會的決定會反應市民的期待。原文出處：快新聞／王世堅曝不選台北市長「內心原因」 吳怡農回應了 更多民視新聞報導誰會披綠袍角逐台北市長？林延鳳犀利分析曝光綠北市人選「非王世堅」？郭正亮點「這大咖」適合出戰許淑華點名童子賢參選台北市長 吳怡農回應了民視影音 ・ 14 小時前 ・ 發起對話
反制藍白不在籍投票！綠推「民主假」應戰 鍾佳濱一次全說了
即時中心／顏一軒、陳治甬報導立法院國民黨、民眾黨團欲推動「不在籍投票」專法，而民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」因應，該案明定選舉、罷免、公投投票日當天及其前一天都應該要放假。對此，民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱今（1）日表示，現行的《公民投票法》與《選罷法》皆規定投票日當天為應放假日；而綠營所提出的新法案，「民主假」只是其中一個部分，其他還包含交通協助、對於身障者與長輩的必要支持，與禁止妨礙選舉公正等不當行為。今早9時30分，鍾佳濱在立法院紅樓地圖區受訪。針對「強化民主投票促進法草案」引發朝野攻防一事進行回應。鍾佳濱指出，現行的《公民投票法》與《選罷法》皆規定，投票日當天為應放假日，因此民進黨團提出的「強化民主投票促進法草案」，目的是要讓國家在民主牆化的過程當中，讓人民可以更方便地去行使投票權。他進一步解釋，該法案包含兩個部分，第一是設法排除或針對投票的障礙提供協助，譬如在交通上面；另外，當然投票日放假與投票日前一日也為放假日，當然有助於人民去行使其公民權，但別忘了法案中也包含對年輕人、身障者、長輩去投票時的必要支持與交通協助。同時，鍾佳濱說，對於妨礙投票自主、破壞投票隱私、散播資訊影響投票的公正性的這些行為，黨團也認為必須加以規範，所謂的「民主假」只是「強化民主投票促進法草案」的一部分，其他還包含交通協助、對特定身分選民的幫忙，還有對那些妨礙選舉公正、刺探人民投票隱私等不當的投票行為的禁止。他強調，這部「強化民主投票促進法草案」，無非是讓國人在經歷種種投票過程後，把需要政府提供協助的現象予以規範，而需政府出面禁止的，也給予明確的規定。原文出處：快新聞／反制藍白不在籍投票！綠推「民主假」應戰 鍾佳濱一次全說了 更多民視新聞報導民眾黨支持率慘剩8%！本月政黨民調出爐 「這黨」好感度最高中國無故封殺濱崎步演唱會 蔣萬安：台北絕對歡迎她再來侯漢廷喊延長兵役！四叉貓揭「侯只當兵12天」 網轟：先補滿再說民視影音 ・ 1 天前 ・ 2