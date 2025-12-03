在野要求總統國情報告即問即答 總統府：憲法法庭已判違憲

為了避免中共以訓轉演、以演轉戰，賴清德提出1.25兆國防特別條例，要打造台灣之盾，2日在立法院程序委員會闖關失敗。

在野以10比9票數封殺國防特別條例，暫緩列案，不排入院會。民進黨團手持看板，批評藍白是吳三桂，阻擋國防、迎敵人，國民黨團總召傅崐萁反批，不支持凱子軍購。

立法院民進黨團書記長陳培瑜表示，「國民黨跟民眾黨針對所有保護台灣的法案或是預算，都在擋擋擋、一擋再擋，而根據他們自己提出來的賣台法案就一路的衝衝衝。」

廣告 廣告

立法院國民黨團總召傅崐萁說：「就在今天要塞進立法院的程序委員會，貿然的要全國人民在完全不知道情況之下，要一個空白的授權。」

藍白要求賴總統先到立法院，進行國情報告，說清楚台灣面臨的威脅，以及預算要買哪些武器裝備？也堅持即問即答，但民進黨團表示，即問即答已違憲。

立法院民眾黨團總召黃國昌表示，「我們要求，我們付了錢東西要可以拿到，要不然我們付錢是在付辛酸的。」

總統府發言人郭雅慧回應，「總統願意合法合憲的前提下到立法院就國政方針以及國防特別預算向國人報告、也爭取國會支持。至國情報告以即問即答方式，憲法法庭已經判決違憲。」

府方強調憲法法庭已對113年憲判字第9號判定相關修法違憲，對於在野立委提出違憲要求，並阻擋特別條例排案，感到遺憾。